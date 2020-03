Cuộc “khảo sát” bất thường của BV Mắt Nghệ An giữa mùa dịch

Sinh viên được thuê làm “điều tra viên” Chị Phương, một phụ huynh, kể: “Tôi ngạc nhiên hỏi bạn “điều tra viên” là tại sao lại có số điện thoại của tôi, còn biết rõ tôi có con học lớp Một nào ở trường nào. Bạn ấy nói được nhà trường cung cấp thông tin và đồng ý để BV thực hiện chương trình này”. Chị từ chối cho “điều tra viên” đến nhà do đang là cao điểm dịch Covid-19, ngành Y đã khuyến cáo hạn chế tiếp xúc để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. “Điều tra viên” vẫn nói: “Chị không phải lo đâu. Chị cứ cho em địa chỉ, em đưa bản khảo sát đến đặt qua cửa và để lại. Khi nào chị điền xong thì gọi em đến lấy, chị đưa qua cửa. Không cần tiếp xúc trực tiếp”. Chị Phương tiếp tục từ chối. “Điều tra viên” lại nói: “Nếu chị vẫn ngại dịch thì cho em xin địa chỉ email để gửi bản khảo sát online. Chị điền thông tin rồi gửi lại cho em cũng được”. “Điều tra viên” này cho biết đang là sinh viên, được Giám đốc BV Mắt Nghệ An thuê đi điều tra số liệu cho nghiên cứu. Một ngày cuối tháng 3/2020, chị Nguyễn Thị Phương (nhân viên văn phòng ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đang tập trung làm việc thì có cuộc gọi đến, xưng “điều tra viên”. Chị Phương phát hoảng hỏi lại, hóa ra “điều tra viên” của BV Mắt Nghệ An muốn xin địa chỉ nhà chị để điều tra thông tin về bệnh mắt đối với học sinh tiểu học.