Cửa hàng 3 tầng ở TP Vinh bất ngờ bốc cháy giữa trời mưa

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Nghệ An (PCCC&CNCH) cho biết, đơn vị này vừa khống chế thành công vụ cháy một cửa hàng kinh doanh 3 tầng ở đường Hồng Bàng, TP Vinh.

Cửa hàng 3 tầng kinh doanh trên đường Hồng Bàng, TP Vinh bốc cháy

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 29/10, ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 3 của căn nhà sử dụng làm nơi thờ tự, sau đó lan xuống tầng 1 và 2 nơi để hàng hoá kinh doanh.

Phát hiện đám cháy, người dân nhanh chóng sửa dụng phương tiện tại chỗ chữa cháy và điện báo lực lượng chức năng.

Chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An phải lên tầng 3 toà nhà để khống chế đám cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Nghệ An nhanh chóng cử 1 xe chỉ huy, 1 xe tiếp nước, 2 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an TP Vinh, triển khai các đội hình chữa cháy, giúp người dân di chuyển hàng hoá đến nơi an toàn.

Đám cháy đã được khống chế sau 15 phút

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Vụ cháy không có thương vong về người, thiệt hại kinh tế đang được thống kê.

Hiện, Công an TP Vinh đang điều tra làm rõ vụ cháy.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn