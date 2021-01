Cú trượt ngã của một ông trùm: Từ giàu thứ 4 châu Á trở thành "chúa chổm"

Theo Bloomberg, đây là một cú ngã đau đớn đối với Pan, 57 tuổi, khi ông từng giữ vị trí giàu thứ 4 châu Á vào năm 2015 với khối tài sản 27 tỷ USD.

Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu của Tập đoàn Goldin Financial do ông làm chủ lao dốc và hầu hết tài sản của ông trở thành tài sản đảm bảo cho các khoản vay thì ông đã không còn nằm trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới.

Từng là một trong những người giàu nhất châu Á, chỉ trong 5 năm, ông trùm bất động sản Hồng Kông Pan Sutong đã trở thành "chúa chổm" (Ảnh: SCMP/Getty)

Khối tài sản ban đầu của ông Pan không đến từ bất động sản mà đến từ kinh doanh và sau đó là sản xuất đồ điện tử. Đây là lĩnh vực mà ông đã mạo hiểm đầu tư sau khi chuyển từ California đến Hồng Kông.

Ông Pan chuyển sang đầu tư vào bất động sản vào năm 2008, thời điểm thị trường bất động sản Hồng Kông bùng nổ tạo ra vô số người giàu và biến nơi đây trở thành một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Hiện tại, ông cùng nhiều nhà đầu tư khác trong thành phố này - những người đã đi vay quá mức trong giai đoạn thị trường bùng nổ - đã mất rất nhiều tiền khi Hồng Kông rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ chưa từng có do tình hình bất ổn và đại dịch.

Tang Shing-bor - Một nhà đầu tư kỳ cựu được biết đến với biệt danh "Vua mua sắm" - sở hữu khối bất động sản bán lẻ khổng lồ - giờ đây đang tìm cách bán các bất động sản trị giá hàng tỷ USD.

Một nhóm các nhà đầu tư đã trả 5,2 tỷ USD cho tòa The Center trong thương vụ văn phòng đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, họ đã không thể kinh doanh khả quan hơn khi thị trường chững lại vào năm ngoái.

Trong khi đó, ông Pan và Goldin Financial đang gánh khoản nợ 38 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 4,9 tỷ USD) từ tháng 5/2017 đến tháng 9/2020 cho 4 khu bất động sản ở Hồng Kông, theo số liệu do Bloomberg tổng hợp. Hồ sơ hồi tháng trước của công ty cho thấy, có ít nhất 1 tỷ USD trong số đó hiện vẫn chưa được thanh toán và là của Goldin.

Số liệu mới nhất cho thấy hệ số nợ ròng/EBITDA của Goldin là khoảng 9 lần vào cuối năm 2018. Trong khi đó, tỷ lệ này của Sun Hung Kai Properties - nhà phát triển lớn nhất Hồng Kông, hồi cuối năm 2019 là 2,3 lần và HKR International là khoảng 2 lần.

Ngay cả khoản vay 1,1 tỷ USD hồi tháng 9 năm ngoái từ CK Asset Holdings Ltd., được hậu thuẫn bởi người đàn ông giàu có thứ hai Hồng Kông Li Ka-shing, cũng không đủ để giúp vực dậy Goldin Financial.

Ông Pan chuyển từ sản xuất điện tử tiêu dùng như điện thoại, máy nghe nhạc MP3 sang bất động sản từ năm 2008. Ông cũng đổi tên tập đoàn điện tử của mình thành Tập đoàn Goldin Properties. Đồng thời ông mua thêm một công ty đã niêm yết và đặt tên là Goldin Financial. Năm 2017, Goldin Properties đã bị hủy niêm yết và ông Pan đều nắm cổ phần chi phối tại cả hai công ty này.

Cú trượt ngã của Goldin Financial bắt nguồn từ chiến lược của ông Pan trong việc chia tách quyền sở hữu tài sản giữa công ty và cá nhân ông.

Từ năm 2011 đến năm 2020, ông Pan và Goldin Financial đã mua một khu trung tâm thương mại và hai bất động sản dân cư. Goldin Financial nắm 60% cổ phần trong khi ông Pan nắm 40% còn lại. Cấu trúc sở hữu cũng tương tự ở lô đất thứ 3.

Nhưng bước sang đầu năm 2018, ông Pan quyết định muốn toàn quyền sở hữu một trong những khu bất động sản dân cư và nắm cổ phần đa số trong một khu khác tại Kowloon - nơi có tiềm năng sinh lời tốt.

Đổi lại, ông bán số cổ phần của mình tại hai tài sản còn lại cho công ty. Trong đó, bao gồm 40% cổ phần tại Goldin Financial Global Centre và một khu đất đắt đỏ gần sân bay cũ Kai Tak của Hồng Kông.

Theo nguồn tin của Bloomberg, ông Pan trở thành một bảo lãnh duy nhất cho khoản vay 7,19 tỷ đô la Hồng Kông cho một trong những dự án phát triển khu dân cư. Ít nhất 4 ngân hàng liên quan đến khoản vay này đã không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận và đã từ chối. Điều này khiến cho Goldin Financial càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận các hạn mức tín dụng tiếp theo.

Hiện ông Pan vẫn chưa đưa ra câu trả lời nào, song theo người phát ngôn của Goldin Financial, các khoản đầu tư của ông Pan không có liên quan đến công ty và công ty sẽ không cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của mình ngoài những thông tin đã đưa trước đó.

Dự án Kai Tak sau đó đã thất bại. Cuối năm 2019, Goldin Financial không thể huy động được khoản vay nào để khởi động dự án này. Goldin Financial đã phải bán khu đất với giá 3,5 tỷ đô la Hồng Kông, chưa bằng một nửa so với số tiền họ bỏ ra vào năm 2018.

Tòa nhà chọc trời của công ty là tài sản chính để các chủ nợ xâu xé sau khi Goldin Financial không thanh toán kịp thời các khoản nợ. Vào tháng 7 vừa qua, chủ nợ cho vay 3,4 tỷ đô la Hồng Kông đã yêu cầu Goldin phải thanh toán ngay, trong khi chủ nợ nắm 6,8 tỷ đô la Hồng Kông trái phiếu doanh nghiệp này đe dọa đòi tiếp quản tòa nhà vốn đã được thế chấp này.

Cuối cùng, những người có liên quan đến lượng trái phiếu trên đã nộp đơn thành công lên Tòa án cấp cao Hồng Kông đòi tiếp quản tòa cao ốc 27 tầng này và họ đã được cấp quyền từ tháng 9/2020. Họ đã bán được tòa nhà này sau nhiều tháng đấu thầu.

Trong thông báo hôm Chủ nhật vừa qua, Goldin cho biết, việc bán tòa nhà chọc trời này đủ để trả cả khoản vay lẫn trái phiếu. Song sau thương vụ này, Goldin sẽ từ vị trí chủ nhà chuyển sang đi thuê bởi tòa nhà cũng chính là trụ sở của công ty.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí