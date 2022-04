Cụ ông bị xe tải "nuốt trọn" tử vong tại chỗ, camera chỉ ra lỗi sai cực nguy hiểm

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 24 phút ngày 7/4, một cụ ông đạp xe rẽ phải sang đường. Lúc này, chiếc xe tải lớn cùng chiều cũng rẽ phải. Tuy nhiên do đi đúng vào điểm mù nên xe tải đã "nuốt trọn" cả người và xe đạp của cụ ông vào gầm xe.

Clip: Cụ ông đi vào điểm mù, bị xe tải cán tử vong tại chỗ

Theo báo Giao thông, nạn nhân khoảng 70 tuổi. Sau cú va chạm, cụ ông bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ. Được biết, vụ tai nạn xảy ra tại ngã 3 Phố Lồ, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc