Cú đâm cực mạnh giữa xe tải và xe 8 chỗ, cả 2 xe biến dạng

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 16/11, tại ngã tư vòng xuyến giao nhau giữa đường N5 và Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Hòa Sơn, Đô Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải trọng tải lớn với xe ô tô 8 chỗ.

Xe ô tô 8 chỗ bị biến dạng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 37C- 239.27 đi hướng từ Diễn Châu đến Thị Trấn- Đô Lương, xe ô tô 8 chỗ BKS 37A. 595…hướng đi từ Nghi Lộc đến nhà máy xi măng Sông Lam (Đô Lương), đến giữa vòng xuyến thì đâm vào nhau.

Đầu xe tải đã bị vỡ nát sau cú đâm.

Cú đâm cực mạnh đã làm xe ô tô 8 chỗ bị biến dạng, toàn bộ bên phải hông xe oằn méo hoàn toàn vào bên trong, lốp sau bên phải bị nổ, cản trước của xe văng rời xa trên 20m. Xe ô tô tải đầu xe vỡ nát, biến dạng.

Vòng xuyến tại ngã tư vừa được lắp đặt; cản trước xe ô tô 8 chỗ văng rời ra xa

Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô 8 chỗ không chở khách, chỉ có 1 mình lái xe. Cả 2 lái xe may mắn không bị thương. Điều đáng chú ý là cách đây 3 ngày, ngã tư này vừa được lắp đặt vòng xuyến để hạn chế xảy ra các vụ tai nạn. Công an giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An