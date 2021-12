Cụ bà ôm ghì cụ ông phút cuối đời trên giường bệnh: "Cố khoẻ về nhà với tôi nhé"

"Ông ơi! ông có nghe tôi nói không? ông cố gắng ăn 1 tý nhá, uống thuốc để khỏe rồi về với tôi nhá! nếu không một mình tôi chết mất đấy ông ạ...", cụ bà ôm ghì chặt cụ ông nghẹn ngào thủ thỉ khiến người xem ứa nước mắt.

Đây là đoạn video ghi lại khoảnh khắc cụ bà ngồi bên giường bệnh của cụ ông trong giây phút sinh ly tử biệt đang viral trên mạng xã hội. Sau khoảnh khắc đó, cụ ông đã rời xa cụ bà mãi mãi.

Khoảnh khắc bà ôm chặt lấy ông mong ông đừng rời xa

Vọn vẹn chỉ vài phút nhưng clip cũng đủ khiến người xem lặng đi. Theo chủ nhân đoạn clip đăng tải cho biết, do tuổi cao sức yếu, cụ ông phải nhập viện cấp cứu. Dẫu biết quy luật sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình nhưng nhìn đầu gối tay ấp cứ yếu dần đi, sắp lìa xa cõi đời khiến bà vô cùng đau xót.

Cụ bà ôm ghì cụ ông phút cuối đời: Cố khỏe về với tôi nhá, không tôi chết mất

Những ngày trong viện, bà liên tục động viên dỗ dành ông ăn để khỏe lại và trở về nhà với bà. Thế nhưng mong mỏi của bà đã không thành hiện thực. Cụ ông đã trút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 96 tuổi.

Do dịch Covid-19, con cháu đi làm xa không về được chỉ có ông bà nương tựa, bấu víu vào nhau. Đến khi ông lìa đời, cũng không kịp nhìn mặt con cháu lần cuối, đám tang cũng chỉ có bà là người thân cận, hiu quạnh đến ứa lòng.

Cụ bà khóc ngất, ôm lấy ông không muốn rời

Vậy là những ngày tháng tiếp theo ông bỏ lại bà cô đơn trên trần thế. Ngày tiễn ông đến đài hóa thân bà cũng khóc ngất đi. Cũng theo chủ nhân đoạn clip, ông bà trong clip ở Thái Nguyên. Ông là một quân nhân nên tang lễ được cử hành theo nghi thức quân đội. Đó cũng là điều an ủi phần nào khiến cụ ông bớt cô quạnh.

Tang lễ của cụ ông hiu quạnh khiến người xem xúc động nghẹn ngào

Ở độ tuổi gần đất xa trời nhưng tình cảm của ông bà khiến người ta phải ngưỡng mộ. Thế mới thấy khi tóc bạc, răng rụng chúng ta càng thấm thía, quý giá biết bao từng giây phút được bên người thương, hai chữ phu thê mới nặng nghĩa tình làm sao.

