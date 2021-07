Cụ bà đi bộ từ TP.HCM về Nghệ An bật khóc ở chốt kiểm soát khi đi được 2 ngày: "Làm sao về được nhà"

Gần đây, những hành trình từ TP HCM về quê trong mùa dịch của các công nhân, người lao động nghèo đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Mục tiêu thì giống nhau nhưng phương tiện thì mỗi người lại khác nhau.

Trong đó, câu chuyện một cụ bà ở Nghệ An đã chọn cách đi bộ từ TP HCM về quê đang được chia sẻ trên MXH và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, thương cảm của mọi người.

Cụ thể, người trong câu chuyện này là bà N.T.Tứ (quê ở Nghi Lộc, Nghệ An). Cụ Tứ lên TP HCM làm giúp việc theo giờ nhưng vì dịch Covid-19 nên thất nghiệp. Nhiều tháng không có tiền trang trải cuộc sống, cụ Tứ quyết định cuốc bộ về nhà.

Cụ Tứ đi bộ từ TP HCM về Nghệ An.

Không rõ cụ Tứ có biết quãng đường từ TP HCM về Nghệ An gần 1.500km không, nhưng cụ vẫn xách ba lô lên và bước đi.

Sau 2 ngày đi bộ, cụ Tứ đi đến chốt kiểm soát tại Đồng Nai thì các cán bộ, CSGT giữ lại. Tại đây, cụ đưa tờ xét nghiệm âm tính, trình bày hoàn cảnh và xin được qua chốt để đi tiếp về quê. Trong lúc trò chuyện, thấy cụ bà bật khóc nức nở vì sợ không thể về nhà, các chiến sĩ CSGT tại chốt đã liên tục an ủi, động viên: "Không sao hết, cô đừng có khóc về được! về được nha!".

Cụ Tứ bật khóc khi nhận được sự giúp đỡ của các chiến sĩ CSGT ở chốt kiểm soát cuối tỉnh Đồng Nai.

Lúc này, cụ Tứ cho biết, một mình lên TP HCM tìm việc. Con cái của cụ người thì đi nước ngoài làm ăn, người đã lập gia đình nên không thể nhờ cậy lúc này. Biết hoàn cảnh khó khăn của cụ, các chiến sĩ CSGT tại Đồng Nai vô cùng thương cảm nên giữ cụ lại chốt cho cụ ăn, uống. Hiện các chiến sĩ CSGT đang tìm xe, để đưa cụ Tứ về Nghệ An.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã khiến nhiều người vô cùng cảm động. Có người thương cho hoàn cảnh của cụ Tứ mong bà sớm về được nhà để đoàn tụ với người thân ở quê hương. Người thì hết lời khen ngợi hành động ân cần, ấm áp của các chiến sĩ CSGT.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc