CSGT thông tin vụ "đối đầu xe công an, 3 người nguy kịch" chiều 30 Tết

Hiện trường vụ TNGT trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội

Chiều 24/1 (tức 30 Tết Canh Tý 2020), trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến xe tải công an với xe máy trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 13h25 cùng ngày (24/1) trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Quất Động, huyện Thường Tín (Hà Nội). Vào thời điểm trên, do đường trơn, xe máy đi ngược chiều với ô tô tải biển xanh của công an đã xảy ra va chạm.

Một nhân chứng cho hay, cú tông mạnh khiến phần đầu xe máy vỡ nát, còn bên phụ ô tô tải của công an cũng bị biến dạng hoàn toàn.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin: "Xe máy đối đầu xe công an khiến 3 người nguy kịch".

Thông tin về vụ tai nạn được đưa lên mạng xã hội

Tuy nhiên, Đội CSGT số 8 cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển ô tô và xe máy đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

"Không có người tử vong trong vụ tai nạn trên", chỉ huy Đội CSGT số 8 thông tin.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Atgt.vn