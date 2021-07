CSGT dẫn đường, nghìn phương tiện nối đuôi chạy từ thành phố về quê

Your browser does not support the video tag.

CSGT "hộ tống" hàng nghìn phương tiện về quê tránh dịch.

Sáng 24/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước thông tin, đến nay tỉnh đã ghi nhận 141 ca mắc Covid-19, đây cũng là ngày thứ 5 địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trong những ngày giãn cách xã hội vẫn có hàng nghìn lượt xe từ TPHCM và Bình Dương tập trung tại chốt phòng chống Covid-19 số 2, trên đường ĐT 741 (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) làm thủ tục khai báo y tế để lưu thông qua đây.

Xe CSGT dẫn người dân lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Phước.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, tỉnh Bình Phước đã điều đồng xe chuyên dụng của CSGT mở đường, dẫn hàng nghìn xe, người từ chốt kiểm dịch số 2 đến khu vực giáp ranh với tỉnh Đắk Nông, trên tinh thần không để các phương tiện dừng, đỗ trên địa bàn Bình Phước.

Những trường hợp được phép qua chốt, tỉnh Bình Phước yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố nơi người dân cư trú phải chủ động phương án cách ly, kiểm soát chặt chẽ.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện, người được "hộ tống" qua địa bàn Bình Phước lên Tây Nguyên.

Tỉnh Bình Phước cũng sẽ phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên để có phương án tiếp nhận người dân về từ vùng dịch, không để di chuyển tự do nhằm thực hiện tốt quy trình phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước đề nghị các lực lượng tuyến đầu tiếp tục nỗ lực, chung tay kiểm soát tình hình dịch bệnh trong điều kiện đang có nhiều tình huống phát sinh, nhất là áp lực tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Phước siết chặt, quản lý người đến từ các tỉnh thành lân cận.

Đối với kế hoạch tiêm vắc xin, ngành y tế phải sắp xếp, phân bổ hợp lý, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, đảm bảo tiêm xong vắc xin đợt 4 trước ngày 27/7.

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, tăng cường kiểm soát di biến động dân cư từ các tỉnh lân cận về địa bàn.

