Corolla Altis: Trở lại khuấy đảo cuộc chơi sedan hạng C

Cũng như Vios hay Camry, Altis là một cái tên quá quen thuộc với hầu hết người tiêu dùng Việt trưởng thành, nhắc đến một chiếc xe hơi, người ta thường nghĩ ngay tới thương hiệu Toyota với những mẫu xe “bền, lành, tiết kiệm”. Những chiếc Corolla Altis rời nhà máy Toyota tại Vĩnh Phúc trước năm 2000 đến nay vẫn lăn bánh trên khắp nẻo đường, tiếp sau đó là hàng loạt phiên bản được cải tiến nhưng đều dựa trên những giá trị cốt lõi “an toàn, tiết kiệm, kinh tế, bền bỉ”.

Corolla Altis được coi là một biểu tượng của sự thành đạt, nếu ví von rằng Camry dành cho những ông chủ thì Altis là mẫu xe lý tưởng cho các doanh nhân trẻ, quản lý cấp cao. Chính vì thế, mọi thiết kế của chiếc xe đều hướng tới sự tiện dụng, thoải mái, sang trọng và bền bỉ khi có thể di chuyển liên tục giúp chủ nhân phục vụ công việc. Altis đã từng ở “ngôi vương” của phân khúc sedan hạng C suốt hàng chục năm liền.



Như người ta vẫn thường nói “đường dài mới biết ngựa hay”, khách hàng dùng xe thực tế sẽ biết họ cần chiếc xe như thế nào và bản thân Toyota cũng biết họ cần thay đổi điều gì. Corolla Altis 2022 được ra mắt để giành lại vị thế cũng như khuấy đảo cuộc chơi sedan hạng C.

Một sự “lột xác” gần như toàn bộ từ thiết kế nội ngoại thất đến trang bị tiện nghi, an toàn, thậm chí cả giá bán cũng vô cùng cạnh tranh bên cạnh sự xuất hiện của phiên bản hybrid HEV mang tới trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng. Chúng ta có thể thấy một vẻ ngoài đầy cá tính, mạnh mẽ, thể thao, năng động và trẻ trung hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Điều này thể hiện ở tất cả các chi tiết, đặc biệt là cụm đèn full LED, lưới tản nhiệt, đuôi hay những đường gân dập nổi trên thân xe. Thiết kế TNGA mới đã đập tan mọi định kiến về một mẫu “dành cho tuổi trung niên”, mẫu xe “già nua”. Altis 2022 đã và đang thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhiều bạn trẻ thành đạt.



Nội thất của Altis mới vẫn là sự rộng rãi vốn có của những mẫu xe Toyota nhưng lại ngập tràn tiện ích. Từ ghế lái chỉnh điện tới 10 hướng, điều hoà tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động, màn hình giải trí 9 inch đa kết nối, màn hình phía trước người lái 7 inch kỹ thuật số, hiển thị thông tin trên kính lái HUD…



Đặc biệt, Altis 2022 đã được trang bị hệ thống an toàn TSS bao gồm các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động. Cùng với đó là hàng loạt tính năng an toàn chủ động/bị động khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, 6 túi khí, cảm biến quanh xe, camera lùi, phanh ABS, EBD, BA, HAC, TRC… giúp mọi người an tâm trên mọi hành trình. Thú vị hơn, phiên bản 1.8HEV mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới cho người tiêu dùng về một chiếc xe hybrid cực tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường cùng vận hành hứng khởi.



Nếu làm một phép tính thì cứ khoảng 28 giây sẽ có một chiếc Corolla được bán ra khiến nó trở thành mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong nhiều năm liền. Tổng lượng xe Corolla tới tay khách hàng tính đến nay đã hơn 50 triệu chiếc – một kỷ lục mà chưa có bất cứ mẫu xe nào đạt được. Tại Việt Nam, Altis là chiếc xe đầu tiên mà Toyota lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc vào khoảng năm 1996, cho tới nay đã có gần 100.000 chiếc Altis đã được giao tới tay khách hàng.

Corolla Altis 2022 mới chắc chắn sẽ tiếp tục mang về thành công cho Toyota trên toàn cầu bởi những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng mang lại sự tiện dụng cũng như an toàn cho chủ nhân. Một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, kinh tế trong vận hành sửa chữa bảo dưỡng, một chiếc xe sẵn sàng đưa bạn đi vạn dặm đường mà chẳng hề hấn gì, đó cũng là mẫu xe tạo nên không gian thoải mái thư thái nhất, những tiện ích hiện đại bên cạnh các tính năng an toàn tối đa. Đó là tất cả những thứ bạn cần cho một chiếc xe hơi phục vụ bản thân mình và gia đình chứ không phải là mấy chi tiết bóng bẩy hào nhoáng ở bề ngoài để người ta ngắm mà thôi.

Tác giả: TN

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn