Công Vinh thấy Thủy Tiên gan khi dám hỗ trợ cụ ông 200 triệu

Tối 28/10, Thủy Tiên cho biết hai vợ chồng đi làm từ thiện đến 22h mới về đến phòng. Lúc đó thời tiết ở Quảng Bình vẫn gió mạnh, mưa lạnh. Thế nhưng nhìn thấy hình ảnh cụ ông vui vẻ khi trả xong khoản nợ ngân hàng, lấy được sổ đỏ về thì lòng cô bỗng ấm áp đến muốn khóc. Chính ông xã Công Vinh cũng phải nể độ gan của vợ. "Anh Vinh nói mẹ gan đó, chả ai dám quyết định số tiền 200 triệu trong chưa đầy một phút đâu. Ba là ba nghĩ mẹ sẽ hỗ trợ ông 20-50 triệu thôi. Là ba thì ba cũng sẽ áp lực không thể quyết như vậy", nữ ca sĩ kể.

Cụ ông được Thủy Tiên hỗ trợ 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng.

Trước những bình luận nói cô chi tiền không hợp lý hay vội vàng khi hỗ trợ một số tiền lớn, Thủy Tiên phân trần: "Mình nghĩ là khi con người ta đã vào đường cùng thì một là cứu cả, hai là không. Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời con người ta. Mà ông phải như nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông. Lúc ông cầm 200 triệu cả làng xóm ai cũng mừng cho ông cả. Thử nghĩ quanh năm làm lụng vất vả giờ mất hết không còn gì, lâm vào đường cùng. Ăn không có, mà nhà cũng bị mất luôn thì cả nhà 6 người dựa vào ông sẽ sống ra sao? Thôi thì giúp ông từ số âm quay về số 0 bắt đầu lại từ đầu ông nhé".

"Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng mắt vì tủi thân, nay chắc có một đêm ngủ ngon giấc rồi. Đời người chẳng gì bằng một đêm ngủ ngon giấc ông nhỉ. Mong mọi người ai cũng bình yên", Thủy Tiên hạnh phúc nói.

