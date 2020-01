Thủy Tiên quay clip 'tố' Công Vinh bạo hành gia đình đánh sưng mặt

Mới đây, trên trang cá nhân Thủy Tiên khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải clip tố Công Vinh bạo hành gia đình.

Thậm chí, nữ ca sỹ còn viết dòng status đầy thảm thiết: “Bạo hành gia đình là hành động đáng phải phê phán. Nhất là bạo hành với một người xinh đẹp và yếu đuối như tui lại càng không thể chấp nhận được huhu”.

Thông tin này gây không ít hoang mang cho người hâm mộ bởi từ trước đến này Công Vinh nổi tiếng là một ông chồng mẩu mực, yêu vợ thương con.

Thế nhưng, khi xem xong đoạn clip hơn 2 phút người hâm mộ đã hiểu rõ sự tình. Thực chất, đây chỉ là màn “cà khịa” của Thủy Tiên với Công Vinh. Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam chỉ tát “yêu” bà xã.

“Mẹ (Thủy Tiên) là diễn viên chứ không phải ca sỹ nữa. Mẹ là diễn viên đóng thế á”, Công Vinh hóm hỉnh nói trong đoạn clip.

Trong khi đó, Thủy Tiên cũng kể rõ lý do vì sao bị Công Vinh tát. Cô nói: “Buồn quá à bị chồng đánh. Vì chưng yến cho Vinh ăn nhưng lỡ dính sợi chỉ nên nảy giờ bị đánh gần chục cái.

Câu chuyện hài hước của cặp Vics – Beck Việt Nam đã mang lại không ít tiếng cười cho người hâm mộ. 10 năm bên nhau, tình cảm của Công Vinh và Thủy Tiên vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, họ vẫn luôn là cặp đôi hạnh phúc, viên mãn nhất trong showbiz Việt.

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân của mình thay vì xuất hiện những sản phẩm âm nhạc, hình ảnh đi sự kiện hoặc tham dự các game show truyền hình, nữ ca sĩ Thủy Tiên lại chăm chỉ đăng tải các đoạn clip do chính cô và ông xã quay dựng.

Gần đây nhất nữ ca sĩ gây chú ý khi liên tục vận dụng kinh nghiệm dân gian mà mình có được để thực hiện những món ăn đơn giản nhưng cũng lạ mắt để gửi đến công chúng. Thủy Tiên cũng nhiều lần chia sẻ về câu chuyện đời thường của cô và Công Vinh. Một cuộc sống giản dị, hạnh phúc nhưng tràn ngập tiếng cười.

Xem clip: ​Công Vinh tát Thủy Tiên sưng mặt vì chưng yến lỡ để sót sợi chỉ