Công ty Vinaconex 9 có bỏ quên quyền lợi khách hàng?

Chủ đầu tư chưa được cơ quan thuế xác định được số tiền nghĩa vụ tài chính, 100 hộ dân thuộc chung cư CT.B Vinaconex 9 đã vào sinh sống 10 năm qua nhưng chưa được cấp quyền sở hữu căn hộ.

Tòa nhà chung cư CT.B tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do Công ty CP Xây dựng số 9 (còn gọi là Vinaconex 9 có địa chỉ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm chủ đầu tư được hoàn thành, mua bán – chuyển nhượng cho cư dân vào ở, sinh sống từ gần 10 năm trước với cam kết sẽ sớm cấp quyền sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 100 hộ dân đã chuyển vào sinh sống vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, sở dĩ quyền lợi chính đáng của cư dân nơi đây bị bỏ quên là do chủ đầu Công ty CP Vinaconex 9 vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất thực địa. Ngoài ra, Công ty CP Vinaconex 9 cũng chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, tại văn bản số 3977/CT-HKDTK do ông Nguyễn Đình Đức – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An ký gửi Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, nêu: “Ngày 4/3/2021, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 613/TB-CT cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu. Nhưng Cổ phần Công ty số 9 không đến làm việc với cơ quan thuế theo thời gian nêu tại Thông báo này. Vì vậy, ngày 19/4/2021, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Thông báo số 1281/TB-CT về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu (lần 2). Nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 vẫn không đến làm việc với cơ quan Thuế theo Thông báo lần 2”.

Mặt khác, vào ngày 8/4/2021, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có Công văn số 1471/CT-HKDTK đề nghị Sở Tài chính rà soát lại tiền ghi thu ghi chi theo Quyết định số 4523/QĐ.UBND-ĐT ngày 15/10/2008 của Công ty CP Xây dựng số 9 và cho ý kiến về số tiền 1.690.441.000 đồng theo số liệu rà soát của Cục Thuế tỉnh tại biên bản làm việc ngày 17/9/2010 chủ đầu tư tòa nhà CT.B để có căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước nhưng đến nay, cơ quan Thuế vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của cơ quan chức năng.

Đại diên cho các hộ dân thuộc tòa CT.B Vinaconex 9, ông Phan Văn Dũng, căn hộ 602 bày tỏ, trước khi vào ở, các cư dân của chung cư này đương nhiên đều đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan với chủ đầu tư theo quy định để mong sớm triển khai các quy trình, thủ tục về hợp đồng, pháp lý, cấp giấy chứng quyền sở hữu căn hộ và các quyền lợi liên quan khác.

Chị Hồ Thị Vinh (căn hộ 601) cho biết, trước những kiến nghị và bức xúc của người dân về vấn đề cấp sổ đỏ, chủ đầu tư và ban quản lý dự án thường có các động thái nhằm xoa dịu dư luận bằng cách tổ chức các cuộc họp với người dân và hứa hẹn một cách chung chung để cố gắng kéo dài thời gian, thậm chí là bỏ bê trách nhiệm.

Đơn cử như tại cuộc họp mới đây vào ngày 12/1/2021 sau khi các cư dân gửi đơn kêu cứu tới cơ quan chức năng, ông Chu Tùng Hiếu - Phó Tổng giám đốc Công ty Vinaconex 9 cam kết với các cư dân rằng, đến hết quý I năm 2021 sẽ cấp được sổ đỏ cho dân. Tuy nhiên, đến nay đã hết quý III/2021 nhưng mọi việc vẫn chưa có chuyển biến gì khiến người dân càng thêm bức xúc.

Trả lời phóng viên Nhadautu.vn, đại diện Phòng quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện Sở chưa thể giao đất tại thực địa cho Công ty CP Xây dựng số 9 vì bên Cục Thuế chưa xác định được số tiền nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Được biết, chung cư 12 tầng CT.B Vinaconex nằm trong số diện tích đất của Dự án Khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh do Công ty CP Xây dựng số 9 làm chủ đầu tư đến nay chưa được giao đất tại thực địa là 20.595,3m2. Trong đó, đất ở thấp tầng là 17.398,3m2 tương ứng với 73 thửa đất và 3.197m2 đất xây dựng chng cư.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn