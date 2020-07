Theo đó, giải thích về việc sử dụng tên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) trên nhãn mác sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, Công ty sữa Việt Nam New Zealand cho rằng do trân trọng kết quả nghiên cứu của “Quý viện” nên đã cho in tên Viện Hàn lâm lên sản phẩm.

Công ty sữa Việt Nam New Zealand thừa nhận sai phạm về nhãn mác và quảng cáo

“Xuất phát từ kết quả nghiên cứu quy trình của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (thuộc Viện Hàn lâm) theo hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ số 8 ngày 16/1/2020, chúng tôi trân trọng kết quả nghiên cứu của Quý Viện nên đã sử dụng tên “Viện Hàn lâm” trên sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh”. Văn bản nêu.

Tại văn bản này, Công ty sữa Việt Nam New Zealand cho rằng đã nhận thức được việc sử dụng tên của Viện Hàn lâm trên các sản phẩm khi chưa được phép là không đúng, có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng nên đã cho thu

Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được bày bán trên thị trường

Tuy nhiên, chiều ngày 7/7/2020, trao đổi với phóng viên về tiến độ thu hồi các sản phẩm vi phạm nhãn mác, ông Nguyễn Tiến Điển - Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand lại cho rằng đây là thông tin nội bộ nên không thể cung cấp. Bên cạnh đó, ông Điển còn cho rằng ông chỉ là nhân viên và hiện nay công ty đang tạm dừng hoạt động.

Như đã thông tin trước đó, thời gian gần đây trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh đang được giới thiệu, rao bán một cách rầm rộ. Sản phẩm được quảng cáo như một loại “thần dược” có thể ngăn ngừa được ung thư, chống lão hoá tế bào, thăng cường sinh lý…

Sữa nhưng lại thấy tác dung như thảo dược quý hiếm Đông Trùng Hạ Thảo và Hồng Sâm Ngọc Linh.

Sản phẩm sữa nói trên được sản xuất bởi Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand có địa chỉ tại thôn Bến Phú, xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do ông Nguyễn Tiến Điền là người đại diện.

Tuy nhiên, khi truy cập vào trang Web giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand tại địa chỉ Vnzmilk.com, phóng viên nhận thấy nhận thấy công ty này lại để địa chỉ là Số 18 Hoàng Quốc Việt, có nghĩa Viện Hàn lâm đã bị “biến” thành trụ sở của công ty trên.

Công ty sữa Việt Nam New Zealand lấy địa chỉ tại 18 Hoàng Quốc Việt (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Tiếp tục tìm hiểu về nguyên liệu và công dụng của sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh tại trang Web thì chỉ thấy nội dung quảng cáo nói tới công dụng của 2 thảo dược quý là Đông Trùng Hạ Thảo và Hồng Sâm Ngọc Linh mà không hề đả động đến thành phần, công dụng của sữa bột. Điều này khiến cho nhiều người tiêu dùng bị hiểu lầm sữa có công dụng như Đông Trùng Hạ Thảo và Hồng Sâm Ngọc Linh.

Liên quan đến việc Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh “mập mờ” thông tin, công dụng của sản phẩm để lừa dối người tiêu dùng. Ngày 7/7/2020, phóng viên Tuổi trẻ và Pháp luật (Báo Tuổi trẻ Thủ đô) đã có buổi làm việc với Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên

Đại diện Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên đã có buổi làm việc với báo chí.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tất Thành - Phó Viện trưởng Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên khẳng định, Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand (Công ty sữa Việt Nam New Zealand) đã tự ý sử dụng thông tin, hình ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Viện Nam để quảng cáo cho sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh. Điều này là vi phạm pháp luật bởi Công ty chưa xin phép và chưa được sự đồng ý bằng văn bản nào của Viện.

Bên cạnh việc sai phạm về nhãn mác, quảng cáo thì nhiều người cho rằng cần làm rõ quy trình nhập khẩu, nguồn gốc nguyên liệu và nghĩa vụ thuế trong sản xuất các sản phẩm của Công ty sữa Việt Nam New Zealand.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tiêu dùng, đề nghị Cơ quan điều tra; Bộ Công thương; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội; Lực lượng Quản lý thị trường; Cơ quan Thuế và một số đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ thông tin về sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh.

Tuổi trẻ và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Quang Chương

Nguồn tin: Tuổi trẻ & Pháp luật