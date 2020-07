Công ty gỗ tại Bình Dương bốc cháy giữa trưa

Đến trưa 2-7, lực lượng PCCC Công an TP Thuận An và các địa phương lân cận vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH Good Wood Việt Nam (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương).

Người dân hiếu kỳ tập trung xem cháy giữa trưa. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một số công nhân phát hiện lửa bốc lên từ khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông có chứa nhiều nguyên liệu và máy móc.

Mọi người hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh, khói đen bao trùm khắp khu nhà xưởng khiến các công nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Do bên trong công ty hầu hết là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Nhiều tiếng nổ lớn liên tục vang lên do lửa bén sang kho sơn gần đó.

Một phần khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bị đổ sập. Ảnh: KD

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.

Nhân viên điện lực cũng có mặt để cắt điện và xử lý sự cố do đám cháy gây ra.

Hiện tại, lực lượng PCCC đang tiếp cận từ nhiều phía nhằm khống chế không cho lửa các lan sang các khu xưởng khác của công ty này.

Tác giả: Lê Ánh

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM