Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An vừa bị phạt đã trúng những gói thầu nào?

Ngày 22/8, thông tin trên Hệ thống đấu thầu, Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An (DNA PHARMA) đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 10 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu: 17.632.817,980 VND (trong đó 2.095.339,600 VND là các gói chỉ định thầu; 2.095.339,600 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).

Cụ thể, ngày 17/1, ông Nguyễn Duy Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành ký Quyết định số 40/QĐ-BVĐK về việc Phê duyệt kết quả lụa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc Generic năm 2021-2022 tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành giá trị gói thầu 101.580.000 đồng, Công ty DNA PHARMA đã trúng thầu với giá 101.580.000 đồng. Hình thức chỉ định thầu.

Ngày 24/3, Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 ký Quyết định số 381/QĐ-TGS3 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp thuốc generic, vật tư tiêu hao tại Trại giam số 3 năm 2022, gía trị gói thầu 596.125.500 đồng, Công ty DNA PHARMA đã trúng thầu với giá 588.953.400 đồng.

Cùng ngày, Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 cũng ký Quyết định số 380/QĐ-TGS3 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp thuốc biệt dược gốc và tương đương tại Trại giam số 3 năm 2022. Giá gói thầu 401.874.500 đồng, Công ty ty DNA PHARMA đã trúng thầu với giá 389.091.100 đồng.

Ngày 20/7, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ký Quyết định số 1232/QĐ-BVSN về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng các mặt hàng thuốc generic bổ sung (lần 2) năm 2022 cho Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An. Giá gói thầu 287.680.000 đồng, Công ty DNA PHARMA trúng thầu với gía 287.680.000 đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020 -2021, Công ty DNA PHARMA còn tham gia các gói thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện: TP Vinh; Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An; Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An; Trung tâm tư vấn, hỗ trợ tài chính Nghệ An.

Hầu hết các gói thầu mà công ty này tham gia đều dưới hình thức chỉ định thầu.

Vừa qua, ngày 8/8 của Cục Quản lý Dược, đã ra Quyết định xử phạt Công ty DNA PHARMA đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là sản xuất thuốc Vitamin C (số đăng ký VD-21945-14) khi giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực.

DNA PHARMA đã sản xuất nhiều lô thuốc trong thời gian giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực và ghi thông tin ngày sản xuất trên hồ sơ lô sản xuất, hộp thuốc khác với thời gian sản xuất thực tế.

Hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với mức phạt là 60 triệu đồng.

Công ty DNA PHARMA có địa chỉ trụ sở tại số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An, tiền thân là Quốc doanh Dược phẩm Nghệ An.

Sau nhiều lần đổi tên, năm 2000 do đặc điểm và điều kiện hoạt động, UBND tỉnh Nghệ An cho phép công ty này đổi tên thành Công ty Dược phẩm Nghệ An, sau đó 1 năm đổi thành CTCP Dược- Vật tư Y tế Nghệ An, đại diện pháp luật là ông Phạm Tuấn Linh.

