Công ty CP Cơ giới và Xây lắp 171 trúng bao nhiêu gói thầu ở Sở Tài chính Nghệ An?

Theo thông tin trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 đã trúng thầu gói thầu số 5: Xây dựng nhà làm việc 9 tầng và hội trường Sở Tài chính Nghệ An với giá bỏ thầu là: 42.950.255.000 đồng.

Cụ thể, ngày 27/12/2019, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An đã ký Quyết định số 4755/TB-STC về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Xây dựng nhà làm việc 9 tầng và hội trường (Không bao gồm: Hệ thống điện nhẹ, điều hòa không khí, hệ thống PCCC, chống mối, tăng áp cầu thang); Hệ thống cấp thoát nước (phần thiết bị) và chi phí hạng mục chung, thuộc dự án Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An tại phường Hưng Phúc, TP Vinh.

Giá gói thầu là: 42.962.057.000 đồng, Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 đã trúng thầu với giá: 42.950.255.000 đồng. Tiết kiệm 12 triệu đồng so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện gói thầu là 715 ngày. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An

Mới đây, ngày 28/12/2020, ông Nguyễn Xuân Hải tiếp tục ký Quyết định số 341/QĐ-STC về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 16: Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An. Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 đã trúng thầu bằng hình thức liên danh với giá 4.499.248.000 đồng.

Điều đáng lưu ý, theo thông tin trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, từ năm 2014, Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 chỉ mới tham gia 3 gói thầu trên hệ thống, trúng cả 3 gói. Trong đó, 2 gói thầu cùng dự án xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An.

Sự cố rơi vận thang tại công trình do Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 thi công

Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 có trụ sở chính tại Số nhà 4 ngõ 240 Tổ 22, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Lê Tiến Lực.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên Đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ đứt cáp vận thăng (thang cẩu) công trình, khiến 11 người thương vong.

3 nạn nhân tử vong được xác định danh tính gồm: Đặng Minh Cung (62 tuổi), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành; Trần Công Hiếu (43 tuổi) và Phạm Đức Phượng (46 tuổi), cùng trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Nguyên nhân tử vong là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

Lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An cho biết, sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, đơn vị đã cùng bệnh viện lo cứu chữa cho các lao động. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên người thân và sẽ làm tốt công chăm sóc những người còn lại. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang làm việc với công an về vụ tai nạn này.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí ông Lê Tiến Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thi công cơ giới và Xây lắp 171 cho biết, số công nhân gặp nạn đều là người của công ty, công ty có ký hợp đồng lao động, một số là lao động thời vụ.

Chiếc thang tời được bắt đầu lắp từ tháng 9/2020, trước khi lắp đặt đưa vào sử dụng thang tời đã được kiểm định theo quy định. Thang này chở được 1 tấn, khoảng 16-18 người.

