Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An mắc nhiều vi phạm

Trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp vệ sinh thành phố Vinh được thành lập vào ngày 7/10/1974. Đến năm 2011, công ty đã được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An. Tháng 5/2016, công ty chuyển qua cổ phần hóa và được đổi tên thành Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Thế nhưng, trong thời gian ông Hoàng Văn Khanh đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc công ty (từ năm 2016-2020), công ty này đã để xảy ra nhiều sai phạm mà Thanh tra tỉnh đã chỉ ra sau khi thanh, kiểm tra tại đơn vị.

Theo Kết luận Thanh tra số 18/KL-TTR của Thanh tra tỉnh Nghệ An, từ năm 2014 đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 3 dự án xây dựng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Vinh. Tuy nhiên, quá trình đầu tư, công ty này đã giao Xí nghiệp đầu tư xây dựng An Viên triển khai dự án theo từng thời kỳ, hậu quả đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và Xí nghiệp đầu tư xây dựng An Viên không tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần mộ cho các hộ gia đình cá nhân.

Bên cạnh đó, trong khi Sở Xây dựng Nghệ An chưa thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần mộ trong 2 nghĩa trang Cồn Túc và Cồn Vàng; chưa công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá chuyển nhượng thì Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất các phần mộ cho các hộ gia đình, cá nhân từ năm 2016. Ngoài ra, đơn vị này đã đưa nghĩa trang vào sử dụng khi chưa hoàn thành xong hạ tầng kỹ thuật. Nhiều ngôi mộ có diện tích khác nhau do nhu cầu người mua dẫn tới khu nghĩa trang không được xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết…

Qua thanh tra, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và Xí nghiệp đầu tư xây dựng An Viên đã thực hiện hạch toán kế toán vào sổ sách số tiền 69.774.111.100 đồng khi thực hiện 03 khu nghĩa trang trên địa bàn thành phố Vinh. Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra đã phát hiện số tiền thu được chưa thực hiện hạch toán kế toán vào sổ sách công ty mà đang theo dõi trên sổ sách nội bộ của Xí nghiệp đầu tư xây dựng An viên với số tiền 20.521.047.500 đồng.

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, khi kiểm tra trực tiếp 2 công trình xây dựng có giá trị xây lắp 4.204.142.000 đồng, Thanh tra tỉnh Nghệ An còn phát hiện sai phạm trong thi công, sử dụng sai chủng loại vật tư, khối lượng thi công.

Theo đó, công trình nâng cấp, cải tạo ô tường rào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc có giá trị xây lắp được kiểm tra là 1.399.000.000 đồng thì thi công sai chủng loại vật tư số tiền 46.538.000 đồng. Cũng tại đây, khi kiểm tra xây dựng tường chắn và rãnh thoát nước có giá trị kiểm tra là 2.895.142.000 đồng, phát hiện sai phạm khối lượng láng nền lên đến 42.775.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ ra sai phạm của ông Hoàng Văn Khanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An trong việc để Xí nghiệp đầu tư xây dựng An Viên duyệt chi tạm ứng sai nguyên tắc. Theo đó, 7 cá nhân thuộc Xí nghiệp đầu tư và xây dựng An Viên được tạm ứng số tiền 12.336.080.000 đồng. Theo bảng kê, cá nhân tạm ứng cao nhất lên tới 4.840.000.000 đồng là ông Hồ Quang Huy – Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp An Viên, người ứng thấp nhất 390.000.000 đồng là bà Hoàng Thị Việt Hà – nhân viên văn phòng Xí nghiệp An Viên. Điều đáng nói, số tiền này đến thời điểm Đoàn Thanh tra kiểm tra chưa hoàn ứng nhưng không thực hiện việc hạch toán, kế toán của công ty. Cụ thể, từ năm 2016-2020, tổng số tiền tạm ứng 14.372.380.000 đồng nhưng chỉ hoàn ứng 2.036.300.000 đồng, còn lại số tiền 12.336.080.000 đồng 7 cá nhân được duyệt tạm ứng nhưng chưa hoàn ứng.

Ngoài việc cho tạm ứng sai nguyên tắc nêu trên, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra sai phạm khi Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An không thực hiện kê khai đầy đủ kịp thời thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Số tiền thu dịch vụ xử lý rác thải, dọn dẹp vệ sinh sau bão lụt, ngày lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đơn vị này chưa kê khai thuế giá trị gia tăng với số tiền 287.444.000 đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp do loại bỏ các chi phí bất hợp lý phải nộp với do số tiền 170.864.000 đồng.

Riêng hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần mộ tại các nghĩa trang, số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp lên tới 3.880.022.000 đồng. Kết luận Thanh tra đã chỉ ra đây là hành vi vi phạm bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 13 Luật Kế toán năm 2015.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng công trình Nghĩa trang Cồn Túc.

Trước những vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành 4 Quyết định thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra bao gồm: 4.338.330.000 đồng từ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An do chưa kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp và 89.313.000 đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nghệ Tĩnh do nghiệm thu, quyết toán thi công công sai chủng loại vật tư 02 công trình xây dựng.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phải thực hiện xử lý thu hồi công nợ 12.336.080 đồng số tiền 7 cá nhân tạm ứng do ông Hoàng Văn Khanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty duyệt chi tạm ứng. Trường hợp các cá nhân không thực hiện và nhận thấy có dấu hiệu cố tình chiếm đoạt tài sản của công ty, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

