Công ty An Phát Thịnh bị “tố” kinh doanh đa cấp: Khách hàng thận trọng

Theo đơn phản ánh của chị N.T.H. (trú tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội), để “dụ dỗ” người dân tham gia “mạng lưới đa cấp”, Công ty An Phát Thịnh kêu gọi mọi người đầu tư mua các gói sản phẩm “sữa độc quyền” của Công ty này như: Gói Pro 650 nghìn đồng, VIP 65 triệu đồng. “Với gói VIP 65 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được 100 sản phẩm bất kỳ. Trước mắt là nhận 100 hộp sữa Canxi Nano 400g dành cho người tiểu đường và trẻ em, trị giá 50 triệu đồng. Số tiền 15 triệu đồng còn lại Công ty sẽ tự chuyển vào ví tri ân để tạo 100 mã tri ân khách hàng tương đương 12.000 ID…”, chị H. cho hay. Theo chị H., với các gói đầu tư nói trên, các nhân viên tư vấn của Công ty An Phát Thịnh hứa hẹn người đầu tư sẽ được tri ân và hưởng lợi nhuận “khủng” từ phía Công ty. Đặc biệt ai tham gia đầu tư sớm sẽ được tri ân sớm và chỉ trong vòng một năm là thu về được 365 triệu đồng. Khi người tham gia đầu tư trở thành cộng tác viên của Công ty An Phát Thịnh, người đầu tư còn được hưởng quyền lợi theo cấp bậc và lợi nhuận 8 tầng. Cụ thể, với người đầu tư là cộng tác viên Pro sẽ chia làm các cấp bậc từ level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Các khoản lợi nhuận sẽ được tính theo cấp bậc của người đầu tư, thấp nhất là được hưởng 2%, cao nhất là 13%, người đầu tư còn được hưởng thêm từ 0,5% doanh số đến 1,5% doanh số với các cấp bậc từ level 3 đến level 6. Chị H. khẳng định, những lợi nhuận khủng đều do An Phát Thịnh vẽ ra khiến chị cũng như nhiều người đầu tư khác đã “nhẹ dạ cả tin” đi vay mượn tiền hoặc dốc vốn để đầu tư. Sau 3 tháng khi chuyển tiền cho Công ty, người đầu tư chẳng thấy nhận được lợi nhuận như Công ty đã hứa, chỉ thấy bản thân lâm vào cảnh nợ nần. Thực tế, Công ty đang kinh doanh theo mô hình đa cấp lấy tiền của người sau trả cho người trước. Chị H. cho hay, nhiều người đầu tư sau đó cũng đã làm đơn gửi Công ty để xin rút khoản tiền gốc nhưng phía Công ty không đồng ý và trả lời đó là số tiền bỏ ra mua sữa.