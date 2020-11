Công Phượng bế con gái Bùi Tiến Dũng tiếp khách

Your browser does not support the video tag.

Tối 18/11, Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh đưa con gái Sushi tới dự tiệc cưới của Công Phượng ở Phú Quốc. Đây là bữa tiệc vợ chồng chân sút xứ Nghệ dành riêng cho bạn bè, những đồng đội ở CLB và tuyển quốc gia. Trên Instagram, Khánh Linh chia sẻ video con gái Sushi được vợ chồng Công Phượng bế và nựng yêu trong thời gian tiếp khách.

Gia đình Bùi Tiến Dũng lên đường tới Phú Quốc từ hôm 16/11. Trung vệ quê Hà Tĩnh nhân dịp này cho vợ con đi nghỉ xả hơi, mừng sinh nhật muộn của con gái (bé Sushi tròn một tuổi hôm 22/10 vừa qua).

Bùi Tiến Dũng vừa trải mùa giải rất thành công cùng CLB Vietttel khi giành chức vô địch V-League và Á quân Cup Quốc gia 2020. Khánh Linh thường xuyên đưa con gái tới sân cổ vũ chồng trong các trận đấu sân nhà và cả sân khách của Viettel.

Con gái Bùi Tiến Dũng tại tiệc cưới của Công Phượng ở Phú Quốc. Ảnh: KL.

Công Phượng cũng có mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB TP HCM dù đội bóng này không giành được danh hiệu nào. Tiền đạo xứ Nghệ là chân sút nội ghi nhiều bàn nhất tại V-League 2020 với 6 bàn thắng. HLV Chung Hae-seong khen Công Phượng chơi tốt hơn kể từ khi đính hôn với Viên Minh hồi tháng 6 vừa qua.

Sau đám cưới, tương lai của Công Phượng là điều được rất nhiều người quan tâm. Hiện tại, tiền đạo 25 tuổi đã hết hạn hợp đồng với CLB TP HCM nhưng đội chủ sân Thống Nhất vẫn chưa đạt được thoả thuận với HAGL về việc mua đứt hay tiếp tục mượn cầu thủ này.

