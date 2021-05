Cộng đồng mạng "phát sốt" với tình huống cô gái "tóm sống" bạn trai ngoại tình nhờ tính năng Live Photo trên iPhone

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một anh chàng bị phát hiện ngoại tình chỉ vì một bức ảnh Live Photo trên iPhone. Đây là tính năng chụp ảnh đã quá quen thuộc trên các dòng máy của nhà Apple. Khi chụp live, bức ảnh sẽ có kiểu một video và kèm theo cả âm thanh kéo dài vài giây theo định dạng MOV cùng tập tin ảnh JPEG bình thường.

Một ảnh được chụp bằng Live Photo sẽ có kiểu một video và kèm theo cả âm thanh kéo dài vài giây theo định dạng MOV

Cụ thể, trên một tài khoản TikTok có tên @Serena Kerrigan đã đăng tải video ngắn để kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" trên. Trong đó, bạn trai của cô gửi một tấm ảnh chiếc giường trống trải và nói rằng rất nhớ cô ấy. Tuy nhiên, xui xẻo cho anh chàng lại chụp bằng chế độ Live Photo. Chỉ cần cô nàng nhấn giữ vào màn hình, bóng dáng một cô gái khác khác lại vô tình xuất hiện.

Đến đây rồi thật khó để giải thích về việc lừa dối bạn gái một cách "trót lưỡi đầu môi" thế này. Câu chuyện nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của nhiều người.

Ú à, bất ngờ chưa?

"May quá, tôi dùng Android nên các em cứ yên tâm nhé, người yêu anh sẽ không phát hiện được đâu"

"Trách ai bây giờ, trách mình xui"

"Đây có gọi là hiện đại, hại điện không, có khi tham thì thâm mất cả hai, còn cái iPhone làm bạn đấy"

"Giờ mới biết cái tính năng này của iPhone luôn đó"

Rất nhanh chóng, video TikTok này đã thu hút hơn 12 triệu lượt xem trên TikTok và hàng nghìn bình luận quanh chủ đề này. Từ nay các chị em đã có thêm một mẹo để lưu ý khi phải yêu xa rồi nhé!

