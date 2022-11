Công dân cần làm gì khi bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu

Trình bày trước Quốc hội sáng 7/11 về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh việc nghiên cứu bổ sung thông tin này vào trang nhân thân trong hộ chiếu cần thực hiện trước 1/1/2023. Việc này không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí.

Cùng với việc chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “nơi sinh” vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9, Bộ Công an cũng đã có hướng dẫn thủ tục thực hiện bị chú thông tin nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới.

Theo đó, người đã được cấp hộ chiếu mẫu mới mà đề nghị bị chú thông tin nơi sinh thì thực hiện như sau:

1. Đối với công dân trình hộ chiếu cấp trong nước, họ cần nộp tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu TK01), mục “đề nghị” ghi rõ nội dung “bị chú nơi sinh vào hộ chiếu” (không cần dán ảnh) và kèm theo hộ chiếu mẫu mới đã được cấp.

2. Trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, thì ngoài các giấy tờ trên, công dân phải nộp thêm giấy tờ chứng minh nơi sinh như giấy khai sinh, hộ chiếu mẫu cũ.

3. Với cá nhân chưa được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị cấp hộ chiếu kèm bị chú thông tin “nơi sinh”, thì tại mục nội dung đề nghị (trong tờ khai cấp hộ chiếu) ghi rõ yêu cầu “cấp hộ chiếu và bị chú nơi sinh”.

Thời hạn giải quyết các thủ tục trên là 2 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công dân không cần nộp lệ phí cho việc bị chú nơi sinh vào hộ chiếu.

Tính đến cuối tháng 10, Bộ Công an đã cấp trên 300.000 hộ chiếu theo mẫu mới. So với mẫu cũ, hộ chiếu mới (được cấp từ 1/7) đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn ICAO.

Hộ chiếu mẫu mới gồm 50 trang. Trong đó, 2 trang bìa màu tím than, được in trên loại chất liệu giấy mới dày hơn so với loại hộ chiếu cũ. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an in hình ảnh những địa danh nổi tiếng, đặc trưng nhất của Việt Nam như đền Hùng, vịnh Hạ Long, cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú...

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn