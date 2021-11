Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự 8 địa phương

Chiều 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Huyện ủy Vân Đồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Hiện nay, Trung ương và tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Đức Hưởng không ngừng học hỏi, tu dưỡng, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức huyện Vân Đồn sáng tạo, linh hoạt, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm trao quyết định và chúc mừng bác sĩ Dương Thanh Bình.

Chiều 26/11, Phủ Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã trao Quyết định số 3851/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (thuộc Bộ Y tế) giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, kể từ ngày 26/11/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mong muốn trên cương vị công tác mới, bác sĩ Dương Thanh Bình sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường cũng như kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc làm việc, thường xuyên tự phê bình và phê bình, nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

* Chiều 25/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Huân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm;

Bổ nhiệm đồng chí Phan Thị Kim Hai, Chánh Thanh tra Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng giúp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đòi hỏi các cán bộ phải nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn trên cương vị, nhiệm vụ mới, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.





Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Yến.



Chiều 25/11, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã trao Quyết định số 309-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc đồng chí Nguyễn Hải Yến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/11/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Chung đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hải Yến tiếp tục rèn luyện phẩm chất, năng lực; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trước đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã công bố Quyết định số 311-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh công tác và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh kể từ ngày 25/11/2021; giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024.





Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Thái.



* Ngày 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Thái được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách mới, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận ngày càng văn minh, giàu đẹp.





Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định và chúc mừng đồng chí Triệu Thị Ngọc.



* Ngày 23/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Quyết định số 1977-QĐ/TU ngày 19/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm đồng chí Triệu Thị Ngọc, Trưởng phòng Ban, ngành, sở và đảng bộ trực thuộc, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới rất nặng nề, trong đó công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những lĩnh vực quan trọng, cần tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực, đã trải qua thực tiễn công tác, có tinh thần trách nhiệm cao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Triệu Thị Ngọc sẽ sớm bắt tay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.





Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Huy.

* Ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã trao Quyết định 386-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Huy đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đề nghị, trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Quang Huy tiếp tục nỗ lực, cố gắng cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.





Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.



* Ngày 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Từ Sơn giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh;

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh;

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh;

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Sơn Tùng, Trưởng phòng Tổng hợp – Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được của các thế hệ lãnh đạo đi trước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, ưu tiên lựa chọn giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại mỗi cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai mô hình thành phố thông minh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.





Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.



* Ngày 22/11, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Sái Văn Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn kể từ ngày 20/11/2021;

Điều động, chỉ định đồng chí Đinh Đức Chính, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 20/11/2021;

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020–2025 kể từ ngày 20/11/2021 để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.





Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Hoàng Quý.



* Trước đó, ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã trao Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 20/11/2021, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới với trọng trách mới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, tăng cường đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo cũng như toàn đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ