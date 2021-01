Công an xã bị 'tố' nổ súng, đánh đập người dân

Nhóm người liên tục chửi bới và có hành động đánh anh Luân. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vừa qua, anh Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, ngụ tại TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã làm đơn gửi Công an H.Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị chức năng “tố” bị trung úy Phạm Văn Hải, công an viên xã Thiên Phủ (H.Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đánh đập, cầm súng dí vào đầu dọa giết. Ngoài ra, anh Luân còn “tố” một số công an viên ở các xã lân cận xã Thiên Phủ cũng xông vào chửi bới, đánh anh.

Trả lời báo chí chiều ngày 20.1, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đã nắm được vụ việc người dân tố cáo cho rằng một số công an xã ở H.Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xô xát, đánh đập và nổ súng đe dọa người dân.

Theo thiếu tướng Hà, các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ có vụ việc theo đơn thư của người dân hay không. Do vậy, đến ngày 20.1 vẫn chưa xác định được vụ việc người dân tố cáo đúng hay sai. “Nếu đúng cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm như vậy chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, thiếu tướng Hà nói.

Theo đơn thư tố cáo của anh Nguyễn Thành Luân, cuối tháng 12.2020 anh từ quê nhà lên thăm gia đình em gái sinh sống ở xã Thiên Phủ (H.Quan Hoá).

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 29.12.2020, khi anh Luân đang đứng trước cửa một quán bán nước ở xã Thiên Phủ, thì trung úy Phạm Văn Hải (công an viên xã Thiên Phủ) chạy xe máy qua, sau đó dừng lại và cho rằng anh Luân nhìn “đểu” trung úy Hải, nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, trung úy Hải đã xông vào đánh khiến anh Luân phải tự vệ. Sau đó, một nhóm thanh niên, trong đó có một số người là công an viên ở các xã lân cận xã Thiên Phủ cũng xông vào chửi bới, và dùng mũ bảo hiểm đánh đập anh Luân.

“Trong quá trình đánh tôi, anh Hải (trung úy Phạm Văn Hải - phóng viên) còn rút súng dí vào đầu tôi dọa bắn vỡ sọ tôi. Tôi còn nghe có tiếng súng nổ, nhưng không trúng ai. Sau khi được nhiều người đến can ngăn, nhóm của anh Hải rời đi thì người thân của tôi có nhặt được vỏ đạn ở hiện trường và chiếc mũ bảo hiểm đã vỡ, là chiếc mũ họ dùng đánh tôi”, anh Luân cho hay.

Sau khi bị đánh, anh Luân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, rất may anh chỉ bị xước da đầu và đau phần mềm do bị đánh đập. Hiện đã xuất viện.

Cũng theo anh Luân, sau khi xảy ra vụ việc, nhóm người đánh anh đã tìm đến xin lỗi, và có ý hòa giải để bỏ qua vụ việc, nhưng anh không đồng ý và gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của trung úy Phạm Văn Hải và những người liên quan.

Ngày 14.1, dù đã hơn nửa tháng xảy ra vụ việc, thế nhưng khi phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Văn Thao, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ thì ông Thao một mực khẳng định ông không nắm được sự việc, không biết tình hình vụ việc diễn biến thế nào.

Cũng trong ngày 14.1, khi gặp đại úy Nguyễn Trung Thành, Trưởng Công ban xã Thiên Phủ, thì đại úy Thành cũng cho biết ông không thể nói gì về vụ việc, và đã làm tường trình gửi cơ quan cấp trên. Đại úy Nguyễn Trung Thành cũng là người có mặt khi vụ việc đang diễn ra.

Về phía Công an H.Quan Hóa, dù phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại và đặt lịch làm việc với lãnh đạo đơn vị này, nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa nhận được phản hồi.

