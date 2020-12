Công an Tương Dương chặt đứt 2 đường dây ma tuý liên tỉnh

Các nhóm đối tượng lợi dụng điều kiện thời tiết, tổ chức hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và đối phó với lực lượng chức năng. Trước tình hình trên, Công an huyện Tương Dương xác lập các chuyên án để đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma tuý liên tỉnh này, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Đường dây ma tuý từ phía Nam

Từ báo cáo của trinh sát, nắm tình hình địa bàn, về một số đối tượng ở ngoại tỉnh móc nối với số người nghiện trên địa bàn hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Tương Dương đi các tỉnh tiêu thụ, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát vào cuộc xác minh. Sau khi xác minh thông tin, phát hiện có 2 nhóm đối tượng, một từ các tỉnh phía Nam và một nhóm từ các tỉnh phía Bắc thường xuất hiện trên vùng rừng núi biên giới Việt -Lào thuộc địa bàn huyện Tương Dương với nhiều biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng cùng tang vật trong 2 chuyên án.

Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện, quyết định xác lập song song 2 chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng trong các đường dây ma tuý này. Thượng tá Nguyễn Sỹ Hoàn, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện đã chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về Hình sự-Kinh tế- Ma tuý phối hợp các lực lượng khác trong đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Trong nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam hình thành đường dây ma tuý từ Tương Dương về Quảng Nam tiêu thụ, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Võ Đình Cảnh (SN 1973), trú tại thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thường có mặt tại vùng rừng núi giáp biên giới Việt-Lào, có quan hệ với một số người nghiện trên địa bàn. Sau một thời gian theo dõi, bám sát mọi di biến động của đối tượng, ngày 24/10, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Cảnh lại xuất hiện tại địa bàn huyện Tương Dương. Nhận định có thể đối tượng tìm nguồn ma tuý để mua, nên Ban chuyên án đã hội ý nhanh, thống nhất phương án phá án. Nhiều mũi công tác được triển khai đón lõng đối tượng trên các ngả đường

Đến khoảng 14 giờ ngày 25/10/2020, đối tượng đang điều khiển xe môtô tại khu vực bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, mũi công tác bám theo bắt quả tang Võ Đình Cảnh về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" , thu giữ trong ba lô màu nâu mà Cảnh đang mang theo 1 bánh heroin. Ban chuyên án còn thu giữ 1 xe máy mang BKS 37P4-5125 là phương tiện đối tượng sử dụng để đi mua ma túy; 2 điện thoại di động và 3.100.000 đồng.

Ngay lập tức đối tượng cùng phương tiện và tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an huyện. Qua đấu tranh, Cảnh khai nhận: Ngày 22/10/2020, quá trình đi công việc tại thị trấn Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thì Võ Đình Cảnh gặp Hồ Đức Mười (SN 1998), trú tại thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cùng 2 người bạn của Mười. Cả ba người đó đang ngồi tại quán cà phê và Mười gọi Cảnh vào ngồi cùng uống cà phê. Trong lúc nói chuyện, do đều là người nghiện ma túy Cảnh có nói là chuẩn bị đi ra Nghệ An để mua ma túy.

Nghe thấy thế, Mười nói "khi nào đi gọi em đi với", còn hai người bạn của Mười (Cảnh không biết tên tuổi, địa chỉ) bảo cho gửi tiền nhờ mua ma tuý giúp. Sau đó, 2 người bạn của Mười một người đưa 60.000.000 đồng và người kia đưa 5.500.000 đồng để nhờ Cảnh mua ma tuý giúp. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Cảnh gọi cho một người đàn ông tên Kiều trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An là người Cảnh quen biết trước đây để bàn bạc giao dịch mua ma túy. Sau khi trao đổi xong, Cảnh đi qua nhà người hàng xóm và nói "mai cho anh mượn xe máy đi Đà Nẵng chơi nhé". Người này đã đồng ý cho mượn chiếc xe máy mang BKS 37P4-5125.

Sáng 23/10/2020, Cảnh liên lạc với Mười và hẹn đón tại ngã tư thị trấn Tiên Phước. Sau đó cả hai chạy xe máy ra bến xe thành phố Đà Nẵng và bắt xe khách và gửi kèm xe máy đi ra tỉnh Nghệ An. Đến khoảng 21 giờ ngày 24/10, Cảnh và Mười lấy xe máy đi lên huyện Tương Dương. Được người đàn ông tên Kiều hướng dẫn, 2 người đi vào một lán trại nhỏ nằm trong rừng thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương để sử dụng ma tuý và chờ lấy "hàng". Đến khoảng 08 giờ ngày 25/10, Cảnh đưa cho Kiều 160.000.000 đồng để Kiều đi lấy heroin, còn Cảnh và Mười ngồi đợi ở lán. Đến 11 giờ cùng ngày, Kiều quay lại và đưa cho Cảnh 01 bánh heroin. Cảnh cất bánh heroin vào ba lô màu nâu mang theo người rồi cùng Mười đi về.

Để tránh bị phát hiện, Cảnh điều khiển xe máy một mình mang theo ba lô đựng bánh heroin, còn Mười thuê một người đàn ông ở bản Đửa chở đi sau. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, Ban chuyên án đã củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời cử tổ công tác có mặt tại Quảng Nam để xác minh đối tượng tên Mười tuy nhiên hắn đã nhanh chân bỏ trốn. Gần một tháng ròng rã truy lùng, cuối cùng đối tượng Mười cũng bị Ban chuyên án tóm gọn khi đang lẩn trốn tại Quảng Nam. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục đấu tranh, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây ma tuý liên tỉnh này.

Bắt quả tang nhóm đối tượng đến từ phía Bắc

Song song với chuyên án đấu tranh với các đường dây ổ nhóm ma tuý đến từ các tỉnh phía Nam, Công an huyện Tương Dương tiếp tục tổ chức lực lượng, triển khai các biện nghiệp vụ rà soát các đường dây, móc nối với người nghiện trên địa bàn để hình thành các đường dây ma tuý đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Qua theo dõi và nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Tương Dương phát hiện một số đối tượng người tỉnh khác đến địa bàn huyện Tương Dương để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đây là số đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, thường lợi dụng điều kiện thời tiết, thường xuyên thay đổi phương tiện để hoạt động phạm tội. Trước tình hình trên, dù lực lượng mỏng, đang tập trung đấu tranh với chuyên án đã xác lập nhưng với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm ma tuý đến cùng, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương tiếp tục họp bàn và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc để xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây ma tuý này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của đối tượng cầm đầu cũng đã được làm rõ, đó chính là Vũ Đình Bá (SN 1976), trú tại thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Mặc dù xác định được đối tượng, tuy nhiên, hắn tổ chức hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt như: Thường có lý do chính đáng mỗi lần xuất hiện tại địa bàn huyện Tương Dương làm vỏ bọc hoàn hảo hòng qua mặt lực lượng chức năng cũng như quần chúng nhân dân. Mặc khác, khi lấy và giao hàng, đối tượng thường chọn địa điểm vùng rừng núi hiểm trở để dễ thoát thân khi bị phát hiện. Ngoài ra, đối tượng còn thường xuyên di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau để tránh sự theo dõi…

Ngày 19/11, nhận được nguồn tin đối tượng đang có mặt tại địa bàn huyện Tương Dương, Ban chuyên án đã vạch các kế hoạch để "cất vó". Sau hơn một ngày đêm bám sát mọi di biến động của đối tượng, đến hồi 17 giờ 45 phút ngày 20/11 tại bản Vẽ, xã Yên Na, Công an huyện phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Vũ Đình Bá đang có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu 1 bánh heroin (có trọng lượng 372 gam), 40 viên hồng phiến, 1 điện thoại di động. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương, bước đầu đối tượng Bá khai nhận mua số heroin trên của 1 người lạ tại khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/11, Ban chuyên án tiếp tục tổ chức lực lượng truy bắt các đồng bọn của Bá trong đường dây ma tuý này. Qua đó, tại Hải Dương, Ban chuyên án bắt, khám xét nơi ở của Đỗ Đình Việt, trú tại làng Ngà, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. Tại đây, Ban chuyên án thu giữ thêm 4 viên hồng phiến và 0,5 gam heroin. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đang khẩn trương điều tra mở rộng các chuyên án để bắt giữ các đối tượng còn lại trong 2 đường dây ma tuý liên tỉnh này.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cstc.cand.com.vn