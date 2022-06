Công an TP Vinh đang điều tra vụ căng băng rôn đòi nợ dù chưa đủ điều kiện thanh toán

Đòi nợ khi chưa đủ điều kiện thanh toán.

Kéo người đến khách sạn đòi nợ ngày giáp Tết

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của bà Trần T.T – Giám đốc Công ty CP Như Ngọc (gọi tắt Cty Như Ngọc) về việc bị một doanh nghiệp là đối tác trong làm ăn kéo người đến khách sạn căng băng rôn, đòi nợ, gây mất trật tự, uy tín của bà trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua.

Theo đơn, năm 2018 đến 2019 Cty Như Ngọc và Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza (địa chỉ tại số 03, biệt thự liền kề số 14, đường 73, xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh - gọi tắt Cty Kim Ngân) ký kết 06 hợp đồng thi công nội thất và ngoại thất khách sạn Toàn Thắng với tổng giá trị là: 44.636.226.264 đồng. Cty Như Ngọc đã chuyển cho Cty Kim Ngân 41.456.494.545 (bao gồm thanh toán 04 hợp đồng và thanh toán các đợt cho Cty Kim Ngân 02 hợp đồng còn lại).

Hiện nay, Cty Như Ngọc và Cty Kim Ngân đang phát sinh tranh chấp là Hợp đồng số HDNT 26032019 ký kết ngày 26/3/2019 về “cung cấp và thi công lắp nội thất tầng 9 đến tầng 17”, Hợp đồng số HDNT14062019 về “cung cấp và thi công lắp đặt nội thất tầng 1 và tầng lửng”. 02 hợp đồng này có giá trị 41.876.237.021 đồng. Vì, Cty Kim Ngân thi công chậm tiến độ, chưa cung cấp chúng thư bảo lãnh cho nghĩa vụ bảo hành. Do đó, hai công ty chưa thống nhất ký quyết toán, chưa đối chiếu và chốt công nợ công trình khách sạn Toàn Thắng.

Đến năm 2020, Công ty Kim Ngân nhiều lần gửi công văn yêu cầu thanh toán khoản nợ thi công công trình, kế toán Cty Như Ngọc yêu cầu Cty Kim Ngân phải thực hiện đủ các thủ tục theo yêu cầu quy định tại Điều 8 hợp đồng, trong đó có chứng thư bảo lãnh trị giá 3% tổng giá trị các phụ lục hợp đồng có thời hạn bằng thời gian bảo hành (5 năm). Tuy nhiên, Cty Kim Ngân không chịu cung cấp, cố tình phớt lờ, không thực hiện theo đúng quy định của hợp đồng.

Cam kết thực hiện tiến độ của Cty Kim Ngân.

Biết rõ phía Cty Như Ngọc yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng, chưa đối chiếu công nợ, chứng thư bảo lãnh bảo hành nên chưa thể thực hiện được việc thanh toán công nợ, đồng thời biết rõ nếu có tranh chấp theo quy định của hợp đồng Cty Kim Ngân có quyền khởi kiện Cty Như Ngọc ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Nhưng bất ngờ những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2022, bà L.T.K.N. cùng một nhóm hơn 10 người đến khách sạn Toàn Thắng gây rối, bêu rếu, căng băng rôn đòi nợ.

Bà L.T.K.N. cùng một nhóm người căng băng rôn tại khách sạn Toàn Thắng.

“Nhóm người này “truy sát” một bà già gần 80 tuổi như tôi những ngày giáp Tết khiến tôi bị mất tinh thần ngiêm trọng. Họ xưng hô “mày tao” dù họ chỉ mới bằng tuổi con, cháu tôi, đồng thời sử dụng điện thoại di động quay, sau này mới biết dùng để đăng lên các trang mạng xã hội. Sự việc này hoàn toàn trái pháp luật, gây mất trật tự, xâm phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của tôi và hoạt động bình thường của khách sạn Toàn Thắng” - bà T. cho biết.

Công an TP Vinh đang vào cuộc điều tra

Theo đơn phản ánh, "khi vào sảnh khách sạn, khu vực lễ tân, nhóm người đi cùng bà N. đã hành vi quấy rối, bêu rếu với khách nghỉ. Ngay sau đó, đại diện Cty Như Ngọc có báo với công an phường Hưng Dũng và công an TP Vinh, nhưng những người này mặc áo in chữ đòi nợ vẫn tiếp tục “túc trực” tại khách sạn, phân công người ở lại nằm, ngồi, ăn uống vứt các đồ ăn, ngang nhiên đi lại với thái độ thách thức, hung hãn, bất chấp sự ngăn cản của quản lý, nhân viên khách sạn”.

Không dừng lại ở đó, trong các ngày từ 25 đến 28/2/2022 (23/12 Tết ông Táo) và các ngày sau đó, bà K.N. đã liên tiếp gửi vào số điện thoại của bà T và quản lý khách sạn các hình ảnh về việc giăng băng rôn, mặc quần áo có in chữ đòi nợ và các tin nhắn có nội dung đe dọa, uy hiếp tinh thần. Đồng thời, họ còn dọa là sẽ tiếp tục có các hành vi gây cản trở kinh doanh, sẽ đưa nồi đến nấu ăn tại khách sạn và các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi và Khách sạn Toàn Thắng, nếu tôi không đưa tiền cho bà K.N. Ngoài ra, trong suốt thời gian đó, tôi còn nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi từ số điện thoại lạ vào cả ngày và buổi đêm khuya đến uy hiếp tôi với nội dung trả tiền" - trích đơn nêu.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty luật Trường Lộc (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: "Cty Kim Ngân chưa đủ điều kiện yêu cầu trả nợ vì 02 bên chưa có biên bản nghiệm thu bàn giao, chưa quyết toán chốt công nợ, chưa có chứng thư bảo lãnh bảo hành công trình như Điều 08 hợp đồng đã ký giữa 02 bên. Và theo Điều 22.2 của hợp đồng trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hoà giải, thì các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Toà án nhân dân) theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, nhóm người xông vào khách sạn Toàn Thắng căng băng rôn đòi nợ Cty Như Ngọc đã có hành vi gây rối làm mất trật tự công cộng, tiếp đến đưa các thông tin đòi nợ lên các trang mạng xã hội, là hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự".

Bà T. cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bà đã báo công an phường đến lập biên bản và gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An, tố cáo bà L.T.K.N. đại diện Cty Kim Ngân với các hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, “Vu khống”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an TP Vinh cho biết, hiện công an đang tiếp tục xác minh thông tin tố giác tội phạm theo đơn bà Trần T.T.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Pháp luật Plus