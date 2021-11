Công an tỉnh Sóc Trăng có tân giám đốc 50 tuổi

Ngày 20-11, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Minh Ngọc (SN 1965; quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Minh Ngọc

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Thành Sol (SN 1971; quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay cho đại tá Nguyễn Minh Ngọc.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (trái) năm nay 50 tuổi

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, đại tá Lâm Thành Sol cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho ông. Trên cương vị tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đại tá Sol hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Tác giả: QUANG TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Người lao động