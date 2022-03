Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An gửi những lời chúc mừng tới lực lượng Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng lực lượng Biên phòng nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập lực lượng

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong những năm qua, nhất là đã phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của đất nước. Đồng chí cũng cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cảm ơn tình cảm của lực lượng Công an dành cho lực lượng Biên phòng

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cảm ơn và ghi nhận những tình cảm mà Công an tỉnh đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

Tác giả: Xuân Bắc

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn