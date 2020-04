Công an tỉnh Nghệ An cần sớm điều tra và trả lời đơn tố giác tội phạm của gia đinh ông Trịnh Minh Tấn

Ngày 13/3/2020, PL&DS đã có bài phản ánh “Hơn hai tháng gửi đơn kêu cứu, gia đình ông Trịnh Minh Tấn vẫn "ngóng" câu trả lời” về nội dung gia đình ông Trịnh Minh Tấn (Sn 1959, địa chỉ tại đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) dù đã có đơn tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án về hành vi của một nhóm đối tượng, có dấu hiệu tổ chức đòi nợ trái luật, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đánh người và gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng, đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi gửi đơn, gia đình ông Tấn vẫn không nhận được bất kỳ một văn bản trả lời nào từ phía CA TP Vinh.

Do không nhận được phản hồi, sau hơn ba tháng mòn mỏi chờ đợi từ phía CA TP Vinh, ông Trịnh Minh Tấn đã tiếp tục làm đơn làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Bộ Công an tiếp tục khiếu nại vụ việc.

Do quá bất an về nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đòi nợ, đánh đập và đe dọa nên gia đình ông Tấn gửi đơn lên các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An

Trước đơn thư khiếu nại của gia đình ông Trịnh Minh Tấn về vụ việc, Thanh tra Bộ Công an cũng đã có văn bản Thông báo phúc đáp số 886/TB-X05-P6 ngày 31/3/2020 do Đại tá Lương Ngọc Dùng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an ký nêu rõ nội dung:

“Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ theo quy định của pháp luật và Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn trên đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An để xem xét, giải quyết theo đúng quy định”.

Cũng trong ngày 31/3/2020, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng đã có văn bản thông báo số 202/TB-C02-P1 do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự chuyển đơn của gia đình ông Trịnh Minh Tấn tới Giám đốc CA tỉnh Nghệ An. Nội dung thông báo này nêu rõ:

“Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ thẩm quyền giải quyết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chuyển đơn trên đến đồng chí Giám đốc CA tỉnh Nghệ An để xử lý, giải quyết theo quy định.”.

Thông báo trả lời đơn khiếu nại của gia đình ông Trịnh Minh Tấn từ Thanh tra Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Ngày 25/3/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản số 179/CV-BNCTU nội dung chuyển đơn công dân tới Trưởng công an TP Vinh, do ông Hồ Xuân Bảy - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An ký, nội dung nêu:

"Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An nhận được đơn ngày 15/3/2020 của ông Trịnh Minh Tấn (số nhà 8A, đường An Dương Vương, Trường Thi, TP Vinh). Nội dung phản ánh ông đã nộp đơn tố cáo, tố giác tội phạm cho Công an TP Vinh, đến nay đã hơn 2 tháng nhưng không được xem xét, giải quyết (nội dung cụ thể có đơn kèm theo).

Thực hiện quy chế tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi đến đồng chí để xem xét, chỉ đạo giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định. Thông báo tiến độ và kết quả giải quyết cho Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp theo dõi.".

Ngày 19/3, Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản Số 66/ĐĐBQH về nội dung chuyển đơn công dân Trịnh Minh Tấn tới trưởng CA TP Vinh phúc đáp đơn khiếu nại của gia đình ông Trịnh Minh Tấn.

“Khi mà hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này chưa được xử lý nghiêm minh, thì gia đình tôi vẫn không khoi lo lắng, bất an. Đi đâu, làm gì, thậm chí ngủ cũng chẳng ngon giấc. Bởi hành vi coi thường pháp luật của chúng đã thể hiện sự côn đồ, sẵn sàng gây nên hậu quả. Mòn mỏi chở đợi sự nghiêm minh từ CA TP Vinh không được, tôi đã làm đơn gửi Bộ, Thanh Tra Bộ và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, với mong mỏi sẽ có sự giúp đỡ, xử lý nghiêm minh. Tôi luôn tin tưởng vào CA tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh, cũng như tin tưởng tuyệt đối về sự nghiêm minh, công bằng của luật pháp, không có dung túng, bao che hay bỏ lọt hành vi tội phạm. ”. – ông Tấn bày tỏ.

Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký, ban hành Chỉ thị Số 12/CT-TTg, nội dung chỉ đạo “Về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"”. Chỉ thị nêu rõ việc tăng cường công tác quản lý, giám sát...cũng như xử lý nghiêm các hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật, đòi nợ thuê gây mất trật tự xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân…

Cụ thể tại điểm h, Điều 2, Chỉ thị của Thủ tướng giao Bộ Công an, nêu rõ: “ h) Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ.... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.”.

Đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng chỉ đạo, xử lý dứt điểm vụ việc mà gia đình ông Trịnh Minh Tấn khiệu nại. Nhanh chóng chỉ đạo làm sáng tỏ có hay không hành vi nhóm đối tượng mà gia đình ông Tấn phản ánh việc tổ chức đòi nợ trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và cuộc sống gia đình ông Tấn. Cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ( nếu có) theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ.

PL&DS sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Vũ Phong

Nguồn tin: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn