Công an tỉnh Cà Mau có tân Phó Giám đốc

Ngày 10/8, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Phúc Cường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã thông báo về việc điều động Đại tá Đoàn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chúc mừng Thượng tá Nguyễn Phúc Cường vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Phúc Cường tiếp cận nhanh công việc và tin tưởng đồng chí sẽ phát huy những ưu điểm đạt được trong quá trình công tác tại nhiều đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm, sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ.

Tại buỗi lễ, Thượng tá Nguyễn Phúc Cường hứa sẽ ra sức phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT tỉnh nhà.

Tác giả: Hữu Việt Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn