Công an Quảng Nam tặng giấy khen người báo tin bắt Triệu Quân Sự

Ngày 4-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Giám đốc Công an tỉnh này đã tặng giấy khen cho người trình báo thông tin về đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (SN 1991; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Vì lý do đảm bảo an toàn cho công dân trên nên danh tính của người này không được tiết lộ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Triệu Quân Sự tươi cười khi bị dẫn về trại giam

Lễ khen thưởng, trao giấy khen cho công dân trên đã được tổ chức vào ngày 2-7 tại trụ sở Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Ngoài ra, dịp này Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tặng giấy khen cho 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ (TP Tam Kỳ).

Trao giấy khen cho 2 bảo vệ tổ dân phố ở phường An Mỹ Ảnh: Minh Tuấn

Trước đó, ngày 18-6, phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng Triệu Quân Sự đang bị truy nã đặc biệt, ngồi chơi game tại quán Internet HT (phường An Mỹ), một người dân đã báo tin cho lực lượng công an.

Ngay lập tức, Công an TP Tam Kỳ đã phân công lực lượng gồm Công an TP, Công an phường An Mỹ và 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ tiếp cận, kiểm tra, khống chế và bắt giữ Triệu Quân Sự ngay tại tiệm Internet trên trong tối cùng ngày. Hiện Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 3-6, Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) đóng tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Quá trình trốn chạy cho tới khi bị bắt giữ vào tối 18-6, đối tượng này gây ra 6 vụ trộm cướp để lấy tiền tiêu xài và phương tiện di chuyển.

Triệu Quân Sự được công an bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5

Được biết, Sự từng nhập ngũ làm chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Tại đây, Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện, Sự bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị.

Đến ngày 12-8-2012, Sự tiếp tục đào ngũ (lần thứ 5 đào ngũ). Sau đó, Sự lang thang tại Hà Nội 10 ngày rồi ra tay sát hại một nữ chủ quán 49 tuổi, cướp nhẫn, bông tai vàng, điện thoại cùng 250.000 đồng của nạn nhân.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Sự tại Công an TP Tam Kỳ thời điểm mới bị bắt giữ

Tháng 3-2013, Triệu Quân Sự bị Tòa án Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về các tội danh "giết người", "cướp tài sản", "đào ngũ" và "trốn khỏi nơi giam giữ". Rạng sáng 8-11-2015, trong lúc đang thụ án tại trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài. Đến chiều 15-12-2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động