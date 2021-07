Công an phường mất 38 giây nhắc người dân vi phạm chỉ thị 16 - đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn

Từ 0h ngày 19/7/2021 toàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16, giãn cách xã hội 14 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vậy nhưng, cửa hàng trong đoạn clip dưới đây vẫn mở cửa bán vào khoảng 9h sáng ngày 19/7.

Phát hiện trường hợp này, đồng chí công an phường đã vào động viên, nhắc nhở chủ cửa hàng nghiêm túc thực hiện chỉ thị nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Với cách làm việc nhẹ nhàng, anh chỉ mất đúng 38 giây để người dân hiểu và lập tức đóng cửa bán, tuân thủ lệnh giãn cách.

Công an phường tới nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16, giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh

Đoạn clip ghi lại một phần sự việc này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút sự chú ý, theo dõi. Đa số đều dành cho chiến sĩ công an này những lời khen ngợi về phong cách làm việc từ tốn, nhẹ nhàng giúp người dân hiểu được vấn đề.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc