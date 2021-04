Công an Hà Nội thông tin vụ CSGT túm tóc, đấm túi bụi thanh niên

Hình ảnh CSGT đấm thanh niên được cắt ra từ clip

Ngày 8/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã có thông tin liên quan đến clip xuất hiện trên mạng xã hội việc CSGT túm tóc, đấm túi bụi thanh niên và đưa lên xe ô tô công vụ.

Theo đó, vụ việc xảy ra chiều 7/4, khi Tổ công tác Y17/141 do Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chỉ huy được phân công làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 32 - Nhổn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 99F1-536.49 có hành vi vi phạm: Chiếc xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.



Cán bộ Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, kiểm soát. Quá trình kiểm tra, người điều khiển khai tên Tòng Văn Chựa (SN 1992, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La) không xuất trình được Giấy đăng ký xe. Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế Tòng Văn Chựa cho kết quả vi phạm tới 0,705 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm gần gấp đôi mức phạt kịch khung theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (là 0,4 miligam/lít khí thở).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Tòng Văn Chựa về các hành vi vi phạm: Không có gương chiếu hậu bên trái; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/1 khí thở; Không có đăng ký xe tại thời điểm kiểm tra. Đồng thời, tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định.

Khi hết ca công tác, đồng chí Đỗ Trọng Tân và đồng chí Đỗ Trọng Tấn, cán bộ Đội CSGT số 9, tổ viên Tổ công tác Y17/141 đưa xe mô tô BKS 99F1-536.49 lên thùng xe để chở về kho tạm giữ theo quy định. Nhưng người ngồi sau xe mô tô nêu trên đã có hành vi lăng mạ, cản trở giữ cửa xe không cho cán bộ tổ công tác đóng cửa xe ghế phụ để di chuyển.

Mặc dù cán bộ tổ công tác đã nhắc nhở, giải thích nhưng nam thanh niên trên vẫn có thái độ không chấp hành. Lúc này, đồng chí Đỗ Trọng Tân đã phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trong Tổ công tác khống chế và đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm để làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Minh Khai, nam thanh niên khai nhận tên Vũ Khắc Việt (SN 1999, trú tại xã Mãn Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Anh Việt đã tự nhận thức được hành vi của mình là sai, xin lỗi tổ công tác và đã viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm.

Trước đó, clip xuất hiện vào tối 7/4 trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm thanh niên và một số người mặc trang phục CSGT. Theo những hình ảnh ghi lại, trong lúc xô xát, một người trong trang phục CSGT đã túm tóc kéo một thanh niên vào cabin ôtô rồi đấm và đưa các thanh niên trong nhóm này lên ô tô công vụ biển xanh.

Có thể thấy, trên thùng chiếc xe công vụ biển xanh có một số xe máy. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực ngã ba Xuân Phương - quốc lộ 32, đoạn đối diện Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, quận Nam Từ Liêm.

