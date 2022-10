Công an điều tra lại vụ học sinh bị đánh bầm tím ở Đà Nẵng

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường thực hiện biện pháp kỷ luật tích cực; xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh; tuyệt đối không để xảy ra bạo lực học đường (thể chất và tinh thần) trong trường học. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo; phát huy truyền thống quan tâm, yêu thương, chia sẻ của cán bộ giáo viên, nhân viên đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên, nhất là trường hợp yếu thế. Đặc biệt lưu ý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm tổng phụ trách đội các trường tiểu học, trung học cơ sở giám sát chặt chẽ cán bộ lớp, sao đỏ không đựợc để xảy ra tình trạng cán bộ lớp, sao đỏ đánh, hù dọa, nạt nộ, thu đồ chơi, đồ dùng học tập… gây bạo lực về thể chất và tinh thần đối với bạn trong lớp, trường. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng học sinh các lớp lớn gây bạo lực với lớp nhỏ; học sinh nam gây bạo lực với học sinh nữ…; giáo dục tình cảm tương thân, tương ái, yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong trẻ mầm non, học sinh, học viên.