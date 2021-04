“Cõng” 3 tiền án lĩnh thêm án tử vì lôi kéo người chưa thành niên buôn “hàng trắng”

Lữ Văn Thôn (giữa) lĩnh án tử hình.

Ngày 15/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Lữ Văn Thôn (SN 1987), Vi Văn Chung (SN 1991), Vi Văn Quyết (SN 2005) cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thôn là đối tượng có nhân thân xấu, từng nhiều lần vào tù về các tội Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ và Mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 5/2019, Thôn chấp hành xong hình phạt.

Tháng 10/2020, trong một lần ra Hà Nội chơi, Thôn gặp 2 người đàn ông không quen biết tại khu vực Hồ Gươm. 2 người này đặt mua 1 kg ma túy đá và 50 gói hồng phiến với giá 400 triệu đồng. Để có “hàng” bán cho khách, Thôn mua của người đàn ông dân tộc Mông 50 gói hồng phiến, 1 kg ma túy đá với giá 100 triệu đồng.

Ngày 15/10/2020, Thôn điện thoại chỉ đạo Chung và Quyết đi lấy ma túy rồi đưa ra Hà Nội. Đầu giờ chiều hôm đó, Chung và Quyết đi lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong nhận ma túy rồi đem về nhà cất giấu.

Tối cùng ngày, khi Quyết cầm theo ma túy, lên xe khách để ra Hà Nội thì bị công an Nghệ An bắt giữ người cùng tang vật. Từ lời khai của Quyết, công an bắt giữ Vi Văn Chung và Lữ Văn Thôn.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Chung và Quyết khai tham gia buôn ma túy theo chỉ đạo của Thôn. Bị cáo Thôn khai vì siêu lợi nhuận “một vốn bốn lời” nên mua bán ma túy.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Thôn được xác định là người cầm đầu, chủ mưu. Hai bị cáo Chung và Quyết là đồng phạm tích cực. Với nhiều tình tiết tăng nặng như: tái phạm, lôi kéo người chưa thành niên phạm tội, tòa tuyên phạt Lữ Văn Thôn tử hình.

Vi Văn Chung với vai trò đồng phạm tích cực bị tòa tuyên án chung thân. Đối với Vi Văn Quyết vào thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, lĩnh án 10 năm tù.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam