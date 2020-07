Con trai phát hiện người lạ nằm trong quan tài của mẹ đã khuất

Thành viên gia đình hai bên cho biết họ "xấu hổ và đau lòng" vì sự nhầm lẫn

Mất đi người thân là một trải nghiệm hết sức đau buồn, thế nhưng mọi chuyện càng thêm khó khăn với bác sĩ Jerry Bowman, khi anh đến nhà tang lễ Alexander ở Charlotte, Bắc Carolina và khám phá ra rằng người phụ nữ nằm trong quan tài không phải là người mẹ đã mất của mình.

Thay vì bà Catherine White 75 tuổi, người phụ nữ nằm trong quan tài lại là bà Elease McInni 91 tuổi, một người hoàn toàn không liên quan đã qua đời ở thành phố Charlotte vài ngày trước. Do cả hai người phụ nữ đều được đưa đến nhà tang lễ để chôn cất, các nhân viên đã nhầm lẫn thi thể của họ với nhau.

Vào ngày 2/7 vừa rồi, người thân của bà McInni đã tổ chức nghi lễ với bà White nằm trong quan tài mà không hề hay biết. Một số thành viên trong gia đình nhận thấy bà McInni trông hơi khác so với bình thường nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ đó là một người khác, trẻ hơn bà McInni tới 15 tuổi. Ai nấy đều đinh ninh rằng sự khác lạ là do quy trình bảo quản thi thể.

Bà White qua đời vào ngày 26/6 do bệnh ung thư giai đoạn cuối và con trai là bác sĩ Bowman đã chăm sóc mẹ suốt quãng thời gian này.

"Tôi biết mẹ tôi trông thế nào khi bà ấy được đưa khỏi nhà vào lúc 1 giờ 11 phút sáng ngày 26/6 năm nay. Bà ấy không đáng phải bị như vậy. Không ai đáng phải bị như thế", Bowman chia sẻ.

Để khắc phục nhầm lẫn khủng khiếp này, thi thể của bà White phải được đưa ra khỏi ngôi mộ ở công viên tưởng niệm York để trở về với gia đình. Việc này sẽ cho phép hai cụ bà được chôn cất trong những ngôi mộ và được tưởng nhớ bởi những người thân đích thị của mình.