Con trai chủ 'Tịnh thất Bồng Lai' bất ngờ tiết lộ loạt hành vi sai trái của bố ruột trên livestream

Ngày 24/10 vừa qua, CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức buổi livestream với sự xuất hiện của nhiều khách mời. Đáng nói, trong số này có sự tham gia của anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" Lê Tùng Vân.

Anh Lê Minh Thanh Tùng (phải) tố cáo nhiều hành vi sai trái của cha ruột Lê Tùng Vân (trái)

Trong buổi livestream này, anh Lê Thanh Minh Tùng đã chính thức lên tiếng về những việc làm sai trái của cha mình trong suốt thời gian qua. Cụ thể, anh Minh Tùng thẳng thắn vạch trần rằng, tất cả những đứa trẻ ở "Tịnh Thất Bồng Lai" đều là con và cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Trong khi đó, khi trả lời truyền thông, ông Lê Tùng Vân luôn nói rằng, những đứa trẻ này là trẻ mồ côi, được ông nhận nuôi.

Ngoài ra, ông Lê Tùng Vân còn lừa dối các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để cố tình kêu gọi quyên góp...

Buổi livestream mới nhất của CEO Đại Nam với nhiều khách mời đặc biệt

Những thông tin này ngay sau khi xuất hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mạng xã hội. Nhiều người không khỏi "sốc", bàng hoàng trước những thông tin mà anh Lê Thanh Minh Tùng bóc trần.

Ngay sau đó, những thông tin không mấy hay ho về "Tịnh Thất Bồng Lai" tiếp tục được đào xới lại. Trong đó phải kể đến đoạn phóng sự dài hơn 8 phút với tựa đề: "Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai - Lợi dụng lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước nhằm trục lợi cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" làm việc với cơ quan chức năng năm ngoái

Phóng sự này được phát sóng trong bản tin thời sự VTV1 phát sóng tối ngày 30/10/2020. Hiện phóng sự này lại đang tiếp tục được chia sẻ lại nhiều trên mạng xã hội.

Theo phóng sự này, Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho biết, địa chỉ này đã có những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện và danh nghĩa nuôi trẻ cơ nhỡ để trục lợi.

VTV từng réo tên "Tịnh Thất Bồng Lai" trước đó vào năm 2020

Ngoài ra, nhóm người tại "Tịnh thất bồng lai", đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video, clip với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây.

Về hoạt động của "Tịnh thất Bồng Lai", hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ", Hòa Thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "đây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn