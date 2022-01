Con gái khống chế bố để mẹ xử "tiểu tam": Bố hơi bị quá đáng rồi đấy!

Người phụ nữ và con gái kéo tới trước một căn phòng, đập cửa ầm ĩ. Lúc này người đàn ông bên trong lao ra, sấn sổ lao tới chỗ vợ thì bị con gái từ đằng sau ôm chặt, hét lớn: "Bố bỏ ra, bố bỏ mẹ con ra. Bố hơi bị quá đáng rồi đấy".

Trong khi con gái khống chế bố, người phụ nữ ra sức mắng chửi: "Này nhá, mày cặp kè với nó, mày quá đáng rồi đấy". Một người đàn ông (có vẻ là chủ nhà trọ) từ xa đi tới, cố đóng lại cửa phòng có cô nhân tình bên trong, liền bị "chính thất" giằng lại nói: "Ông cần tiền nhà để nuôi nó à? Ông bỏ ra cho cháu".

"Tiểu tam" nhất định trốn kỹ bên trong, người vợ "nổi đóa", hét: "Đi ra đây nói chuyện với, ba mặt một lời. Chị cặp kè với chồng tôi à? Tôi không cần biết. Đi ra đây!"

Mẹ dẫn con gái đi bắt ghen bố ngoại tình

Đoạn clip bắt ghen nhanh chóng hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận chỉ trích nhắm thẳng vào người chồng tệ bạc và "tiểu tam". Hành động của cô con gái với người bố lăng nhăng cũng nhận được dân mạng đồng tình.

Tuy nhiên một vài ý kiến cho rằng việc để con cái chứng kiến những chuyện như vậy là không nên, sẽ khiến chúng ảnh hưởng tâm lý.

"Đã lăng nhăng ngoại tình rồi còn định nhảy vào đánh vợ bảo vệ bồ đấy à? Những người thế này không xứng đáng để mình níu đâu".

"Khổ thân con gái, chứng kiến bố đi tòm tem bên ngoài, mẹ thì vật lộn đánh ghén".

"Sao đi đánh ghen lại dẫn con cái theo làm gì, tội chúng nó".

