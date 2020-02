Con đường sa ngã của người đàn bà U60 lần thứ 4 vào tù vì ma túy

Lần thứ 4 bập vào ma túy vì “lỡ dại”

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đậu Thị Lan (SN 1960, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, còn có Quang Thị Xuyết (SN 1971, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị đưa ra xét xử cùng tội danh với Lan. Bị cáo Nguyễn Quang Trung (SN 1973, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị đưa ra xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, trước khi bị hầu tòa, Đậu Thị Lan từng có 3 lần vào tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, năm 2003, người phụ nữ này bị xử phạt 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 9 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Bị cáo Đậu Thị Lan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi mãn hạn tù được một thời gian, Lan lại cấu kết với đường dây ma túy trên địa bàn và bị bắt giữ. Lần này, Lan bị phạt 27 tháng tù vì liên quan đến ma túy. Chưa chừa, năm 2014, người phụ nữ này sa chân vào con đường tội lỗi và bị phạt 30 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chồng Lan cũng có đến 2 lần ngồi tù vì liên quan đến ma túy.

Sau khi mãn hạn tù, Lan thuê một ki-ốt nhỏ ở chợ Vinh để buôn bán. Ba lần vào tù vì liên quan đến ma túy, ai cũng tưởng Lan sẽ rời xa ma túy mãi mãi. Nhìn Lan chăm chỉ làm ăn, ai cũng nghĩ người phụ nữ này đã hoàn lương. Bởi hàng ngày, người phụ nữ này tập trung vào công việc kinh doanh. Thấy Lan làm ăn khấm khá, ai cũng mừng cho người đàn bà này. Tuy nhiên, một lần nữa Lan lại cấu kết với đồng bọn để buôn ma túy. Và lần này, Lan phải trả giá quá đắt.

Cụ thể, vào khoảng giữa năm 2019, Quang Thị Xuyết (SN 1972, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đi chợ ở xã Tri Lễ thì gặp một người phụ nữ dân tộc H’Mông nhờ bán 2 bánh ma túy đá với giá 300 triệu đồng, hứa xong việc sẽ cho 20 triệu đồng. Xuyết đồng ý và sau đó liên hệ với Lan nhờ tìm khách mua ma túy. Xuyết nói với Lan, nếu bán với giá 300 triệu đồng thì sẽ được 4 triệu đồng, còn bán cao hơn Lan sẽ được hưởng phần chênh lệch đó.

Rạng sáng 23/8/2019, Xuyết mang bao bì xác rắn đựng 2 bánh ma túy đón xe khách đi xuống nhà Lan. Xuyết cầm ma túy đến chỗ Lan bán đồ ăn sáng, rồi ngồi chơi. Khoảng 8h, một thanh niên tên Vinh đến nhờ Lan bán 1 gói ma túy (khối lượng 1,31 gam) với giá 800.000 đồng. Lan đồng ý. Không lâu sau, Nguyễn Văn Trung (SN 1974, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tìm đến mua 400.000 đồng tiền ma túy. Khi Trung đến khu vực ngã ba Quán Bánh thì bị bắt giữ.

Trưa cùng ngày, sau khi bán đồ ăn sáng xong, Lan cầm bao bì chứa ma túy vào nhà. Đến 13h30, cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đậu Thị Lan. Cơ quan điều tra xác định, đây là một vụ án đồng phạm, Đậu Thị Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 2.000,31 gam ma túy, Quang Thị Xuyết phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 1.999 gam, Trung chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 0,625 gam ma túy.

Đường trở về với gia đình mịt mù

Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù đã nhiều lần vào tù, ra tội vì ma túy nhưng tại phiên tòa Lan vẫn khai mình “lỡ dại”. Tuy nhiên, vị chủ tọa nghiêm giọng cho rằng bị cáo đã coi thường pháp luật. Dù nhiều lần ngồi tù nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục phạm tội. Hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật. Nghe vị chủ tọa nói vậy, bị cáo Lan cúi gầm mặt xuống đất.

Để được giảm nhẹ tội, bị cáo Đậu Thị Lan có trình bày mình từng tham gia bộ đội và được tặng bằng khen. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

“Bị cáo khẳng định tất cả những chi tiết trên đều chính xác. Bị cáo 3 lần hầu tòa nhưng chưa từng đưa ra lý do này vì sợ ảnh hưởng đến danh dự. Tuy nhiên, lần này bị cáo quyết định đưa ra chi tiết này để xin giảm án. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn mong HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo Lan nói.

Bị cáo Quang Thị Xuyết và Nguyễn Văn Trung cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để trở về với gia đình, làm công dân lương thiện. Giờ nghị án, nhắc đến các con, Đậu Thị Lan rơi nước mắt. Bị cáo cho biết mình cảm thấy rất có lỗi với các con. Mặc dù đã qua tuổi 60 nhưng vẫn chưa cho các con được ngôi nhà để ổn định cuộc sống.Với số lượng ma túy và lý lịch đen như vậy chắc chắn người đàn bà này phải nhận một mức án nghiêm khắc. Đậu Thị Lan dặn dò và nhờ người thân chăm sóc con cái giúp mình. Bản thân Lan cũng hứa sẽ cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Đậu Thị Lan và Quang Thị Xuyết phải chịu mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Trung bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghe HĐXX tuyên án, Lan và Xuyết khá bất ngờ vì không nghĩ mức án dành cho mình lại nghiêm khắc đến như vậy... Đáng lẽ ra, 3 lần ngồi tù Lan sẽ hoàn lương và tu chí làm ăn chân chính để nuôi các con nên người. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, Lan tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của mình. Bản án vô thời hạn là cái giá quá đắt người đàn bà này phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật