Côn Đảo là bãi biển đẹp nhất thế giới

Bãi Đầm Trầu, Côn Đảo

Trang này mô tả, việc lựa chọn bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam rất khó khăn nhưng bãi Đầm Trầu có một số điểm nổi bật. Bãi biển sở hữu cát vàng mịn cùng các rặng tre, rừng cây rậm xanh mát bao quanh, thích hợp để du khách thả mình thư giãn trên võng hay đi bộ thong dong với một ly nước dừa. Bãi Đầm Trầu nằm gần sân bay nên tạo cảm giác máy bay hạ cánh, cất cánh rất gần đầu, có thể làm du khách hoặc sợ sệt hoặc phấn khích. Trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới do Travel + Leisure đưa ra, 3 đại diện khác ở châu Á cũng được nhắc đến gồm Railay West (Krabi, Thái Lan), Radhanagar (Ấn Độ) và Saud (Luzon, Philippines). Danh sách này cũng đề cập đến một số cái tên quen thuộc như Elafonissi - bãi biển cát hồng nổi tiếng ở Hy Lạp hay vịnh Hanalei (Mỹ)...

Việt Nam là quốc gia được những cây viết của Travel + Leisure dành sự chú ý lớn. Trước bãi Đầm Trầu, Hội An cũng từng nhiều lần dẫn đầu danh sách các thành phố đẹp nhất thế giới do tạp chí này công bố. Năm 2020, The Reverie Saigon cũng được Travel + Leisure xếp thứ 57 trong danh sách 100 khách sạn hàng đầu thế giới.

