Có thể dông lốc, mưa đá trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 28-29/1 (tức 26-27 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh. Ngay sau đó không khí lạnh liên tục tăng cường và bổ sung dồn dập xuống nước ta. Cùng với đó là sự hình thành của rãnh gió Tây trên cao.

Do sự kết hợp của các điều kiện trên nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trong dịp Tết Nguyên đán. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Cụ thể, tại Bắc Bộ, từ đêm 28/1 đến 3/2 (từ đêm 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), trời có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong đó thời gian mưa lớn nhất tập trung trong đêm 28, ngày 29/1 (26-27 tháng Chạp), từ ngày 30/1 (28 tháng Chạp) có mưa, mưa rào rải rác.

Từ ngày 29/1 (27 tháng Chạp) trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, riêng vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Từ 4-6/2 (từ 4 đến 6 Tết), nhiệt độ có xu hướng tăng dần, thời tiết phổ biến ít mưa, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, cũng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên từ 29/1-2/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), trời có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 29/1 trời chuyển rét, riêng phía Bắc khoảng từ ngày 30/1 có rét đậm. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ C, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ, phía Nam 16-18 độ.

Từ 4-6/2 (từ 4 đến 6 Tết), nhiệt độ có xu hướng tăng dần, thời tiết phổ biến ít mưa. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động trong ngày từ 17-24 độ C.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ 30/1-3/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Nam ít mưa, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-23 độ C.

Trong khi đó tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định trong suốt dịp Tết. Cụ thể từ nay cho đến mùng 6 Tết, trời ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 27-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ cũng chịu một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh gây mưa dông diện rộng, nhiều địa phương miền Bắc xảy ra mưa đá như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Nội, Thanh Hóa.

Số liệu thống kê cho thấy, ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, có số ngày dông trung bình trong tháng 1 là 0,2 ngày, có nghĩa là cứ 5 năm sẽ có 1 năm xảy ra dông trong tháng 1. Như vậy hiện tượng có dông trong tháng 1 không phải hiếm gặp nhưng tần suất cũng không cao. Tuy nhiên hiện tượng mưa đá xảy ra trong tháng 1 của năm 2020 là sự kiện chưa từng quan sát được trong chuỗi số liệu trước đó.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong