Nhà vệ sinh không chỉ là nơi tắm giặt của cả gia đình, nhà vệ sinh còn là nơi bạn thư giãn sau một ngày làm việc. Không phải ngẫu nhiên mà nhà vệ sinh lại quan trọng bởi con người theo nhu cầu nạp năng lượng và tiêu thải ra các chất cặn bã là những nhu cầu thiết yếu và cần thiết để duy trì năng lượng một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, một nhà vệ sinh sạch đẹp, gọn gàng sẽ tạo không gian sang trọng, tinh tế cho ngôi nhà.

Bởi theo phong thủy, không gian phụ như nhà tắm hay khu vệ sinh có quan hệ rất lớn đến sức khỏe cũng như tài vận của toàn bộ ngôi nhà nên việc có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn được nhiều gia đình phân vân. Nhà vệ sinh nếu sắp đặt không hợp lý sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tiền tài của các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, việc sắp xếp những không gian này không thể xem nhẹ và bỏ qua. Vậy có nên thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ngủ?

Có nên thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ngủ

Trước đây, nhiều người cho rằng, theo phong thủy thì phòng vệ sinh là là nơi âm khí nặng nề, đồng thời cũng là không gian sản sinh ra những không khí ô nhiễm vì thế sẽ không tốt đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến giấc ngủ của người sống trong phòng đó. Do đó, hoàn toàn không nên đặt vệ sinh trong phòng ngủ trong bất cứ trường hợp nào.

Việc có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn làm các gia đình đau đầu.

Ngoài ra, thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ngủ sẽ khiến ảnh hưởng đến chăn ga gối đệm và các đồ gia dụng trong phòng ngủ vì bị ảnh hưởng của hơi nước, dễ gây ra hiện tượng ẩm ướt, nấm mốc khiến cho người ngủ trong phòng có cảm giác khó chịu và mệt mỏi trong thời gian dài.

Tuy nhiên, hiện nay, xét về công năng cũng như tính tiện dụng của việc thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì việc bố trí nhà vệ sinh trong phòng ngủ là vô cùng tiện ích và hợp lý bởi nó đảm bảo được sự riêng tư, cũng như tính tiện lợi đặc biệt là sẽ giúp tiết kiệm diện tích kha khá cho ngôi nhà của bạn.

Nguyên tắc bố trí nhà vệ sinh trong phòng ngủ

Theo các chuyên gia phong thủy, phòng ngủ là nơi sinh khí mạnh nhất trong ngôi nhà và việc phòng ngủ có lửa, có nước kèm theo đều không tốt. Tuy nhiên, nếu đã thiết kế rồi thì các hộ gia đình cần tuân thủ các nguyên tắc trong việc có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ như:

- Không nên đặt nhà vệ sinh hướng thẳng vào phòng ngủ

Trong việc các bạn phân vân có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ, các bạn cần thiết tuyệt đối không đặt cửa nhà vệ sinh hướng thẳng vào phòng ngủ vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tác động không tốt đến tình cảm vợ chồng. Nếu ngôi nhà bị giới hạn diện tích thì việc sử dụng những vách ngăn bằng thạch cao, kính,… thay thế những bức tường khô cứng sẽ giúp tối ưu không gian phòng ngủ. Thêm vào đó, cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí thi công và lắp đặt cũng như làm không gian phòng ngủ thêm sang trọng, lịch sự, hiện đại.

Cửa nhà vệ sinh không đối diện cửa ra vào phòng ngủ hay giường ngủ.

- Không nên đặt giường ngủ bên dưới hoặc đầu giường tựa vào nhà vệ sinh

Theo phong thủy và khoa học, nhà vệ sinh là nơi ô uế, có nhiều vi khuẩn và có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Do đó, việc bạn lo lắng có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ cần cách xa giường nằm, chiếu để đảm bảo vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm không gian phòng ngủ. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng khuyên rằng bạn không nên đặt phòng ngủ dưới nhà vệ sinh hoặc tựa đầu vào nhà vệ sinh. Bởi cách thiết kế này sẽ mang đến những điều không may mắn cũng như việc bạn không thể tập trung làm việc và học tập.

- Hướng nhà không nên cùng hướng bồn cầu

Đối với việc xây và thiết kế nhà vệ sinh nói chung cũng như việc bạn phân vân có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ nói riêng thì hướng của ngôi nhà không nên trùng với hướng của bồn cầu. Ví dụ, cửa chính căn nhà hướng Nam thì hướng của bồn cầu không được hướng Nam, điều này theo các nhà phong thủy từ xa xưa cho rằng nếu đặt hướng nhà cùng hướng bồn cầu sẽ dễ sinh bệnh tật thường xuyên cho chủ nhà. Trước mắt, quan điểm này được công nhận bởi các thực nghiệm, hiện trạng có tỷ lệ khá chính xác với các căn nhà được thiết kế như vậy. Vì thế, tốt nhất gia chủ nên chủ động tránh thì sẽ tốt hơn cho bản thân và căn nhà.

Cần giữ nhà vệ sinh luôn sạch sẽ và khô thoáng.

- Nhà vệ sinh phải có cửa sổ, ô thông gió, đủ ánh sáng, không khí lưu thông

Đối với các nhà vệ sinh nói chung, hay những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp, các hộ gia đình nhất thiết phải thiết kế cửa thông thoáng thoát khí, thoáng mát. Nguyên nhân rất đơn giản và có thể đoán trước được bởi nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp dễ bị ẩm mốc, đồng thời cũng là nơi chúng ta thường dùng để tẩy rửa tạp chất, chất thải và xú uế. Do vậy, nhà vệ sinh nhất thiết phải có cửa sổ hoặc ô thông gió đủ ánh sáng, không khí lưu thông để cho sự ô nhiễm bay đi, duy trì không khí trong sạch, cải tạo không gian. Đặc biệt, việc có nên làm nhà vệ sinh trong phòng ngủ khi kết hợp nhà tắm thì điều này càng quan trọng. Bởi điều này nó mang lại sự thư giãn, thoải mái cho các thành viên khi vệ sinh cơ thể sau một ngày mệt nhọc.

- Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ

Để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình cả về khoa học và phong thủy, cần giữ nhà vệ sinh luôn sạch sẽ và khô thoáng. Khi dùng xong nhà vệ sinh nên đóng chặt cửa để chúng không làm ảnh hưởng đến không gian bên ngoài. Bên cạnh đó, quần áo bẩn chưa giặt luôn không nên để trong nhà vệ sinh vì chúng có thể gây nhiều âm khí. Vì việc này sẽ khiến không khí ẩm, mốc đồng thời sau khi sử dụng nhà vệ sinh nên đóng kín cửa.

Sử dụng rèm cửa ngăn cách phòng ngủ và phòng vệ sinh cũng là một cách hay để tránh không khí ẩm mốc.

Lưu ý khi thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ngủ

Để hạn chế những ảnh hưởng không tốt của nhà vệ sinh trong phòng ngủ cũng như để hợp phong thủy thì bạn cần thực hiện như sau:

- Về mặt phong thủy, bạn có thể để thạch anh bảo bình bên trong nhà vệ sinh sẽ giúp hóa giải một phần lớn âm khí xấu; có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện sức khỏe, gia đạo và tài lộc.

- Trong nhà vệ sinh đặt mấy bồn cây cảnh lá to, lá xanh có tác dụng hấp thu bớt khí ô uế.

- Nếu điều kiện kinh tế cho phép và diện tích phòng ngủ đủ rộng nên đặt tấm bình phong hoặc tủ rộng cao để ngăn cách giữa cửa nhà vệ sinh với phòng ngủ.

Nên để một chậu cây trong nhà vệ sinh giúp thanh lọc không khí.

- Nếu nhà có nhiều tầng, thì cần chú ý không được bố trí nhà vệ sinh ở phía trên phòng ngủ bởi sẽ ảnh hưởng đến trạch tướng, khiến sức khỏe giảm sút, nguy hại vô cùng.

- Nền nhà vệ sinh không được cao hơn phòng ngủ vì nước chảy xuống dưới sẽ làm ẩm kết cấu bên dưới về lâu dài phòng ngủ bị ẩm thấp và dễ phát sinh các bệnh hệ thống nội tiết. Nếu như nhất quyết phải đặt trên lầu thì bạn nên thiết kế kéo rộng khoảng cách với phòng ngủ.

- Khi thiết kế nên chú ý thiết kế cửa sổ thoáng phòng vệ sinh để các khí, mùi khó chịu có đường thoát ra ngoài.

