Có gì trong giấc mộng xưng bá lĩnh vực bất động sản của Tân Á Đại Thành?

Thành lập năm 1993, tập đoàn Tân Á Đại Thành là thương hiệu nổi bật trong ngành thiết bị nước với những sản phẩm chiếm thị phần lớn tại Việt Nam như: bồn inox - bồn nhựa, bình nước nóng và máy nước nóng năng lượng mặt trời…

Như đa phần doanh nghiệp hiện nay, có nguồn lực lớn sẽ lấn sân sang bất động sản, Tân Á Đại Thành cũng thành lập một pháp nhân để đầu tư địa ốc, mang tên Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – đơn vị sở hữu thương hiệu Meyland.

Trên website của mình, công ty tự giới thiệu có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng, 8 công ty thành viên và không quên “khoe” đang sở hữu quỹ đất lớn tại Hà Nội, TP. HCM, Phú Quốc, Nghệ An, Bình Thuận, Long An…

Công ty cũng đồng thời bày tỏ tham vọng đưa Meyland “trở thành Top 5 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam” trong tương lai.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành hiện sở hữu 2 dự án là khu đô thị cao cấp Meyhomes Capital Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Bãi Lữ Resort (tỉnh Nghệ An). Trong đó, dự án tại Phú Quốc do công ty này trực tiếp đứng tên, còn dự án tại Nghệ An do đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ làm chủ đầu tư. Cả hai dự án đều là các khu đô thị nghỉ dưỡng với các sản phẩm như: biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, khách sạn, khách sạn mini…

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành được thành lập vào tháng 4/2019, do bà Nguyễn Thị Mai Phương làm chủ tịch HĐQT với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Bà Phương cũng hiện là chủ tịch của tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng nhiều đơn vị thành viên khác của tập đoàn này.

Do mới thành lập, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Á Đại Thành chưa ghi nhận doanh thu trong năm 2019. Trong khi đó, do phải chi khoảng 1,4 tỷ đồng để hoạt động nên công ty lỗ ròng 1,4 tỷ đồng.

Bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong năm 2019, công ty đã chi 5,5 tỷ đồng cho bên cung cấp hàng hóa và chi 147 tỷ đồng cho các hoạt động kinh doanh. Điều này làm dòng tiền kinh doanh của công ty âm (-) 153,5 tỷ đồng.

Cũng trong năm này, công ty đã chi 761 tỷ đồng để góp vốn vào các đơn vị khác và nhận về khoản vay 416 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2019, công ty có 915 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1,9 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 913 tỷ đồng – chủ yếu là khoản đầu tư vào công ty con (908 tỷ đồng).

Nợ phải trả của công ty là 416 tỷ đồng – là khoản nợ vay ngắn hạn mà công ty nhận về trong năm 2019 (đã nói ở trên).

Do lỗ ròng 1,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của công ty năm 2019 giảm còn 498,6 tỷ đồng.

Về Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2015 bởi các cá nhân: Nguyễn Văn Chương, Thái Thành Nam, Nguyễn Thị Phú, Nguyễn Trọng Đoàn.

Tân Á Đại Thành chỉ mới sở hữu công ty này từ năm 2018 khi mua lại 88% cổ phần từ nhóm cổ đông trên. 12% cổ phần còn lại của Bãi Lữ vẫn đang thuộc về khối ngoại.

Kể từ khi Bãi Lữ về tay Tân Á Đại Thành, công ty này có màn tăng trưởng ấn tượng về tài sản. Cụ thể, nếu như năm 2017, tổng tài sản của công ty mới chỉ đạt 75,5 tỷ đồng thì đến năm 2019 đã tăng lên 483 tỷ đồng, tức tăng gấp 6,4 lần.

Tuy vậy, tình hình kinh doanh của công ty lại không khởi sắc là bao, thậm chí còn có xu hướng đi xuống. Cụ thể, năm 2017, công ty đạt 11 tỷ đồng doanh thu. Năm 2018 (khi về tay Tân Á Đại Thành), doanh thu sụt xuống còn 9,4 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu giảm tiếp còn 9,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty trong giai đoạn 2016 – 2019 liên tiếp là số âm, lần lượt là: -595 triệu đồng, -4 tỷ đồng, -4,6 tỷ đồng và -2,9 tỷ đồng.

Liên quan đến Bãi Lữ, Tân Á Đại Thành mới đây đã chọn 8 đơn vị phân phối cho dự án Bãi Lữ Resort. Pháp nhân đại diện cho Tân Á Đại Thành kí kết hợp tác với 8 đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Thành Đạt.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Thành Đạt là thành viên của Tân Á Đại Thành, mới được lập ra vào cuối năm 2019, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, đóng trụ sở tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Người đại diện theo pháp luật của Thành Đạt là ông Đặng Trung Kiên.

Năm 2019, công ty này có tổng tài sản 2,99 tỷ đồng, không ghi nhận doanh thu và báo lỗ sau thuế 3,89 triệu đồng.

Tác giả: Ái Châu Tử

Nguồn tin: vietnamfinance.vn