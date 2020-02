Có gì trong biệt thự triệu đô mới tậu của ca sĩ Thu Minh?

Mới đây, nữ ca sĩ Thu Minh đã hé lộ về căn biệt thự vừa mua được ở Nha Trang. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, căn biệt thự này được xây dựng trên triền núi, có không gian gần gũi với thiên nhiên.

Xem video giọng ca 'taxi' giới thiệu về căn biệt thự của mình:

Your browser does not support the video tag.

Căn biệt thự sử dụng hoàn toàn bằng kính để đón ánh nắng tự nhiên và có hướng nhìn ra ngoài biển thoáng đãng. Theo chia sẻ của Thu Minh, sân vườn và bãi biển phía trước cũng đều thuộc quyền sở hữu của cô.

Biệt thự bao gồm 5 phòng, trong đó có một phòng ngủ gần với sân vườn và dễ dàng di chuyển ra biển. Ngoài ra, phòng vệ sinh của căn biệt thự cũng khiến cho mọi người ngưỡng mộ bởi không gian khá rộng với những vật dụng trang trí đắt đỏ.

Phía ngoài phòng khách là một bể bơi nhỏ dành cho các thành viên gia đình thư giãn.

Nữ ca sĩ cho hay, cô không thường xuyên ở căn biệt thự này, tuy nhiên, cô cũng không có ý định cho thuê vì không thích người lạ nằm lên giường của mình.

Trước đó, vợ chồng ca sĩ Thu Minh cũng từng nổi tiếng với khối tài sản "kếch xù" khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Họ từng klhoe một căn biệt thự tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc.

Đồng thời, vợ chồng họ cũng sở hữu cả siêu xe, du thuyền và chuyên cơ có giá trị triệu đô.

Tác giả: Nhật Hạ (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net