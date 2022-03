Cô gái nghèo nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke bị liệt nửa người, chị gái cầu cứu khắp nơi

Công an: Chị K. nhảy lầu là do muốn trốn tránh việc trả tiền cho chủ quán Hôm qua, trả lời báo Bình Dương, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an TP Dĩ An nói, thông tin "cô gái nhảy lầu vì bị ép tiếp khách" xảy ra ở một quán Karaoke trên địa bàn là không chính xác. Theo đó, công an TP khi nhận tin báo có cô gái nhảy từ trên lầu cao quán karaoke tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, nên vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, ngày 3/3, K. được giới thiệu vào làm và ăn, ngủ tại quán. Chủ quán ứng 6 triệu đồng để trả tiền công cho người môi giới việc làm. Đôi bên có thỏa thuận làm việc và nếu chị K. nghỉ thì trả lại tiền cho chủ quán. Tới sáng sớm 5/3, cô gái trèo qua lan can phía sau tầng 4 của quán karaoke đu theo ống dẫn máy lạnh xuống khoảng 10m thì nhảy xuống đất qua bên khu chung cư, bị chấn thương cột sống. "Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân chị K. nhảy lầu là do muốn trốn tránh việc trả lại tiền cho chủ quán karaoke. Chị K. không bị ép buộc, không bị khống chế hay bị đòi trả lại tiền”, lãnh đạo Công an TP Dĩ An nói với báo Bình Dương.