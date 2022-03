Cô gái mang túi nilon đi mua xăng gây tranh cãi nhưng hành động sau đó mới bất ngờ

Xăng tăng giá liên tục khiến nó trở thành "món đồ xa xỉ" trong mắt mọi người. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ ra trạm xăng bây giờ mà thấy ai hô câu: "Đầy bình" thì chắc chắn là "đại gia ngầm".

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng đã phải mắt chữ o, mồm chữ A khi chứng kiến pha đổ xăng cực kỳ cồng kềnh và lãng phí của hai bạn trẻ.

Pha mua xăng cực kỳ cồng kềnh của cô gái trẻ. (Nguồn: TikTok)

Clip ngắn được chia sẻ trên TikTok ghi lại khoảnh khắc một bạn nữ vào mua xăng bằng… túi nilon. Sau đó, cô bạn cùng mội người khác loay hoay đổ túi xăng đó vào bình xăng xe.

Điều đáng nói là chẳng thấy mấy giọt xăng lọt vào được bình xăng xe, mà chỉ thấy xăng đổ đầy xuống dưới đường.

Pha xử lý lủng củng cùng sự lãng phí của hai bạn trẻ ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng:

- "Sao không lấy cái que hoặc cái đũa đưa từ miệng túi xuống đáy túi, rồi để trên miệng bình trọc thủng xuống, xăng sẽ tự chảy theo que xuống lỗ bình xăng".

- "Nhìn hai bạn kiểu không được tháo vát cho lắm nhỉ, trông cứ lủng củng".

- "Người đâu mà lãng phí quá".

- "Rơi hết tiền rồi! Người có tiền đúng là VIP thật".

- "Đúng là người có tiền thường có lối đi riêng".

Tác giả: Đông Quân

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc