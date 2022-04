Cô gái đập vào đầu ô tô, tài xế kêu lên một tiếng kinh hãi, mảnh nhựa văng tung tóe

Vụ việc được camera hành trình ghi lại ở đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) vào sáng ngày 29/4. Trên đoạn đường đông đúc phương tiện di chuyển qua lại, một cô gái đi xe ga, mặc áo mưa trùm kín người bất ngờ phóng vụt lên trước.

Pha lấn làn với tốc độ cao đã tông trúng chiếc ô tô đi ở chiều ngược lại. Đầu cô gái đập vào mũi xe ô tô, mảnh nhựa bị bung văng ra xa. Nạn nhân choáng váng, nằm sát gầm ô tô, cả người bị mắc kẹt trong tấm áo mưa to. Một vài người đi đường xung quanh đã chạy lại giúp đỡ người gặp nạn.

Chứng kiến vụ tai nạn, tài xế trong chiếc ô tô có gắn camera đã kêu lên 1 tiếng kinh hãi: "Ối trời ơi".

Đầu cô gái đập vào mũi ô tô, mảnh nhựa văng tung tóe, tài xế kêu lên một tiếng kinh hãi

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận về nhiều bình luận xôn xao. Đa số cư dân mạng đều cho rằng, cô gái trong tình huống trên đã mắc phải nhiều lỗi sai cơ bản khi tham gia giao thông.

- Trời mưa đường, cô kia thì trơn phóng nhanh vượt ẩu làm bác xe ô tô oan gia. Các chị em mặc áo mưa hay chống nắng xuề xòa thì đi chậm thôi, đã bị che tầm nhìn còn lao nhanh!

- Đi kém thật. Mấy chỗ tắc đường, ùn ứ này thế nào chả có người lách từ trong ra ngoài. Đi thì chậm chậm thôi còn xử lý kịp.



