Cô gái chuyên “mở tài khoản” cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Vượt khó khăn trước đại dịch COVID-19 COVID-19 khiến cho nhiều môn thể thao trọng điểm, trong đó có Wushu trải qua nhiều khó khăn. Thuý Vi từng phải trải qua cảnh tập luyện trực tuyến khi thầy chưa thể sang Việt Nam được. Cô chia sẻ với phóng viên: “Việc phải tập trực tuyến mất nhiều thời gian hơn, việc bao quát cũng rất khó. Chúng tôi phải lắp đặt nhiều camera bằng điện thoại. Nhưng kể cả thế thì thầy cũng không sát sao được. Ngay cả với những VĐV nhiều kinh nghiệm như tôi cũng rất khó để thích nghi. Trong 2-3 tiếng đồng hồ, mình tập chỉ khoảng 60-70% so với một buổi tập bình thường khi có chuyên gia kèm sát. Dẫu sao, chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thêm vào đó, trong 2 tháng nay, các chuyên gia sau khi tiến hành cách ly cũng đã có thể huấn luyện vận động viên trực tiếp trong 2 tháng trở lại đây. Ngoài ra, tự bản thân tôi vẫn còn cảm thấy Wushu may mắn hơn nhiều môn khác. Trong tháng 7 và tháng 10/2020, chúng tôi còn được tham dự hai giải đấu ở phía Nam. Cũng nhờ thế mà tôi vẫn có thể duy trì phong độ tốt, nền tảng thể lực. Bằng sự cảm nhận của cơ thể cũng như các buổi tập luyện, tôi tin rằng mình có thể tranh chấp được huy chương vàng ở các nội dung trường quyền, kiếm thuật và thương thuật tại SEA Games 2021” .