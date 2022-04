Cô gái cảnh báo ai hay đi khách sạn nên làm điều này ngay khi check-in phòng, dân mạng lập tức chia phe tranh cãi

Ở khách sạn cũng như làm khách ở nhà người ta, bên cạnh chuyện tuân thủ các quy định có sẵn thì nhiều người cũng nâng cao cảnh giác trước chuyện bị quay lén. Nữ du khách dưới đây cũng vậy, vừa check-in phòng khách sạn cô đã làm ngay một chuyện rồi khuyên cộng đồng mạng nên áp dụng theo.

Cô gái cảnh báo ai hay đi khách sạn nên làm điều này ngay khi check-in phòng

Theo đó, vì sợ bị lắp camera quay lén vào phần dưới của TV nên cô đã dùng miếng Salonpas dán vào để che kín lại. Có thể thấy phần mà cô che đi hoàn toàn trong suốt, bên trong được lắp gì cũng chưa thể đoán được. Chính vì vậy theo cô để chắc ăn thì cứ khi check-in khách sạn phải dán lại hết cho yên tâm.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng nổ ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Có người cho rằng thứ mà cô đang che thực chất chỉ là cổng hồng ngoại kết nối với điều khiển TV. Số khác lại đồng tình với chủ nhân video, cho rằng cứ đề phòng thì vẫn an toàn hơn.

Một số cư dân mạng cho rằng làm điều này cũng không quá tốn thời gian mà lại còn giúp khách an tâm hơn

Để kiểm tra xem có máy nghe lén hay quay lén trong phòng hay không, bạn có thể làm theo một vài cách sau: - Sử dụng camera điện thoại: Camera của smartphone có thể nhận biết tia hồng ngoại khi chiếu thẳng vào ống kính. Vì thế, bạn có thể tắt hết đèn trong phòng đi, kéo rèm, sau đó bật app chụp ảnh rồi soi mọi ngóc ngách trong phòng. Qua đó có thể phát hiện được những chiếc camera quay lén. - Dùng ứng dụng Fing: Các camera quay lén thường kết nối vào mạng wifi để truyền đi các nội dung đang quay được. Chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Fing (miễn phí) để xem có camera nào đang kết nối vào mạng wifi hay không. Cùng với những cách trên, nếu có thể, hãy ở tại các khách sạn, homestay hay các địa điểm có uy tín để đảm bảo an toàn nhé!

Nguồn: @ricebunnys

Tác giả: MH

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc