Cô gái bị đánh ghen trên quốc lộ: Hành động che chở của người đàn ông gây chú ý

Mạng xã hội xôn xao đoạn clip quay lại sự việc cô gái bị nhóm người đánh ghen dã man. Đoạn clip cho thấy, người phụ nữ túm tóc, vật cô gái xuống đường. Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị đánh vào đầu, đạp vào bụng. Đáng chú ý, một người đàn ông ra sức bảo vệ cô gái. Không chỉ lấy thân đỡ đòn, người này còn cố gắng lôi nạn nhân ra khỏi vụ ẩu đả.

Cô gái bị đánh ghen dã man trên quốc lộ: Hành động che chở của người đàn ông gây chú ý

Chứng kiến sự việc, có rất nhiều người đứng quay video nhưng không vào can ngăn. Sau khi đăng tải đoạn video đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Được biết, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nắm được thông tin, cơ quan công an đã vào mời nhóm người lên làm việc.

Thông tin trên PLO, công an cho hay, người bị đánh ghen từ địa phương khác tới. Khi công an đến, người này đã lên taxi rời đi.

Tác giả: Kiến Hinh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc